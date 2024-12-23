Фицо нарвался на критику: в Литве и Чехии резко высказались о 'вояже' в Москву

Коротко:
- Науседа раскритиковал Фицо за стремление сохранить транзит российского газа
- Липавский подчеркнул, что решение Чехии отложить консультации со Словакией после визита Фицо является обоснованным
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо съездил в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Такой "вояж" раскритиковал президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Науседа подчеркнул, что Фицо стремится сохранить транзит дешевого российского газа, даже если для этого приходится иметь дело с "военным преступником".
"Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые едут в Россию с любовью и задушили бы, лишь бы встретиться с военным преступником. Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены - без всяких политических привязок!" - написал президент Литвы в Х (Twitter).
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также выступил с критикой в сторону Фицо. Он отметил, что решение Чехии отложить межправительственные консультации со Словакией после визита Фицо в Москву и встречи с Путиным выглядит все более обоснованным.
"Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось пресмыкаться перед массовым убийцей. И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более расчетливым", - написал Липавский в Хэттере (Twitter).
Встреча Фицо с Путиным - подробности
Напомним, 21 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Визит связан с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.
22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо действительно прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Словацкий премьер назвал свой визит в Москву ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Фицо подчеркнул, что такая позиция Зеленского наносит финансовые убытки Словакии и угрожает ее атомной энергетике.
Как сообщал Главред, Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным и сказал, что помощь Путину является аморальной. Он отметил, что Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ, поскольку "боятся реакции общественности".
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Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
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