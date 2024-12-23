"Помощь Путину аморальна": Зеленский резко отреагировал на визит Фицо в РФ

Роберт Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны.

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Зеленский отреагировал на встречу Фицо с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из Facebook, facebook.com/robertficosk

Ключевые тезисы:

Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу

Помощь Путину является аморальной

Премьер-министр Словакии не намерен искать альтернативу российскому газу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с диктатором России Владимиром Путиным, которая состоялась 22 декабря. Зеленский на своей странице в соцсети Х заявил, что помощь Путину является аморальной.

Он вспомнил, что Фицо и российский диктатор не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ после переговоров. По словам президента, они не могут рассказать подробностей разговора из-за того, что "боятся реакции общественности".

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"Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", - написал Зеленский.

Глава страны подчеркнул, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Лидеры ЕС отметили, что Фицо не хочет искать замену российскому газу и работать над энергетической независимостью Европы. Он, наоборот, стремится помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы.

"Это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что Фицо отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости от российского газа. По словам президента, словацкий премьер заинтересован именно в российском газе.

Украинский лидер объяснил, что стоимость газа из России $500 млн в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает премьер-министру Словакии.

По словам Зеленского, ключевая цель Фицо - вести дела с Россией, и именно это ему выгодно.

"Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - отметил Зеленский.

Газопроводы из РФ в Европу / Инфографика: Главред

Встреча Фицо с Путиным - что известно

Как писал Главред со ссылкой на росСМИ, в воскресенье, 22 декабря, премьер Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии визит премьер-министра не остался незамеченным на внутриполитической арене. Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

В то же время свое недовольство по этому поводу выразил и член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок.

По его мнению, подобная поездка словацкого чиновника стала поворотным моментом во внешней политике Словакии, и может привести к обострениям отношений с другими лидерами.

Позже Фицо прокомментировал свой визит в Москву. Он заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным была ответом на заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. По его словам, лидеры Евросоюза знали о поездке и ее цели.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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