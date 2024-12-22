"Позор для страны": в Словакии раскритиковали Фицо за встречу с Путиным

Поездка словацкого высокопоставленного чиновника может привести к обострению отношений с другими лидерами.

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В Словакии отреагировали на визит Фицо в Москву / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/robertficosk

Коротко:

Фицо встретился с Путиным

В Словакии раскритиковали Фицо за встречу с российским диктатором

В воскресенье, 22 декабря, премьер Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это не осталось незамеченным на внутриполитической арене, передает издание Aktuality.sk.

В материале говорится, что лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

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"Если бы премьер-министр действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинской стороной, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", - прокомментировал он визит Фицо в Москву.

В то же время свое недовольство по этому поводу выразил и член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок.

По его мнению, подобная поездка словацкого чиновника стала поворотным моментом во внешней политике Словакии, и может привести к обострениям отношений с другими лидерами.

"После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер-министр поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата.", - заявил Корчок.

Заявления Фицо об Украине - новости по теме

Как писал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал предоставление Джо Байденом разрешения Украине на удары по стране-агрессору России. По его словам, предоставление Украине возможности бить по РФ дальнобойными ракетами ATACMS якобы может сорвать мирные переговоры.

Недавно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не будет продолжать транзит российского газа в Европу. Он прекратится в тот момент, когда завершится действие договора с РФ.

Это возмутило премьера Словакии и тот начал ставить Зеленскому ультиматум. Фицо официально угрожает Украине "серьезным конфликтом" в случае прекращения транзита российского газа.

Также Фицо цинично заявлял, что всегда стремился к сбалансированным отношениям с Россией, выразив мнение, что Россия не отступит из Крыма и других оккупированных территорий, таких как Донецк и Луганск. Он подчеркнул, что россияне продолжают захватывать новые территории, и, по его мнению, военного решения конфликта нет.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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