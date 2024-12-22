Путин разразился циничными обвинениями и угрозами в адрес Украины

Путин, Россия которого напала на Украину, обвинил Киев в якобы эскалации войны.

https://glavred.info/world/putin-razrazilsya-cinichnymi-obvineniyami-i-ugrozami-v-adres-ukrainy-10624367.html Ссылка скопирована

Путин "пригрозил" Украине "отвечать на любой вызов" / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 53-я ОМБр

Что "сказал" Путин:

Украина "устроила эскалацию войны"

Россия "будет отвечать на любой вызов"

Россия "готова" к компромиссам на "своих интересах"

Глава Кремля Владимир Путин обвинил Украину в "эскалации" российско-украинской войны. Дескать, страна-оккупант, которая сама напала на Украину, ответит "на любой вызов".

Министерство иностранных дел оккупантов опубликовало видео, в котором Путин озвучил свои угрозы.

видео дня

"Не надо никого пугать. Опасностей много, они растут, и мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, пусть им плохо живется, пусть эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин.

Также он "обратился" и к союзникам Украины.

"Когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможно, и партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что надо искать ... компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - подчеркнул кремлевский глава Владимир Путин.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Путин назвал агрессивную войну против Украины "движухой".

По его словам, когда идет спокойная и размеренная жизнь, "россиянам скучно".

Также Путин цинично "предложил" Западу сосредоточить в Киеве свои системы ПВО и ПРО, после чего Россия, мол, нанесет по ним удар "Орешником". Путин назвал это "дуэлью".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "заявление" Путина. Зеленский назвал Путина "отморозком" и неадекватным человеком.

Другие новости:

Кто такой Владимир Путин? Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред