Путин разразился циничными обвинениями и угрозами в адрес Украины

Что "сказал" Путин:
- Украина "устроила эскалацию войны"
- Россия "будет отвечать на любой вызов"
- Россия "готова" к компромиссам на "своих интересах"
Глава Кремля Владимир Путин обвинил Украину в "эскалации" российско-украинской войны. Дескать, страна-оккупант, которая сама напала на Украину, ответит "на любой вызов".
Министерство иностранных дел оккупантов опубликовало видео, в котором Путин озвучил свои угрозы.
"Не надо никого пугать. Опасностей много, они растут, и мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, пусть им плохо живется, пусть эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин.
Также он "обратился" и к союзникам Украины.
"Когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможно, и партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что надо искать ... компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - подчеркнул кремлевский глава Владимир Путин.
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Как сообщал Главред, ранее Путин назвал агрессивную войну против Украины "движухой".
По его словам, когда идет спокойная и размеренная жизнь, "россиянам скучно".
Также Путин цинично "предложил" Западу сосредоточить в Киеве свои системы ПВО и ПРО, после чего Россия, мол, нанесет по ним удар "Орешником". Путин назвал это "дуэлью".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "заявление" Путина. Зеленский назвал Путина "отморозком" и неадекватным человеком.
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Кто такой Владимир Путин?
Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.
17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.
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