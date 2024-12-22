Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин разразился циничными обвинениями и угрозами в адрес Украины

Андрей Ганчук
22 декабря 2024, 14:47
1181
Путин, Россия которого напала на Украину, обвинил Киев в якобы эскалации войны.
Путин, ВСУ
Путин "пригрозил" Украине "отвечать на любой вызов" / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 53-я ОМБр

Что "сказал" Путин:

  • Украина "устроила эскалацию войны"
  • Россия "будет отвечать на любой вызов"
  • Россия "готова" к компромиссам на "своих интересах"

Глава Кремля Владимир Путин обвинил Украину в "эскалации" российско-украинской войны. Дескать, страна-оккупант, которая сама напала на Украину, ответит "на любой вызов".

Министерство иностранных дел оккупантов опубликовало видео, в котором Путин озвучил свои угрозы.

видео дня

"Не надо никого пугать. Опасностей много, они растут, и мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, пусть им плохо живется, пусть эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин.

Также он "обратился" и к союзникам Украины.

"Когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможно, и партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что надо искать ... компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - подчеркнул кремлевский глава Владимир Путин.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Путин назвал агрессивную войну против Украины "движухой".

По его словам, когда идет спокойная и размеренная жизнь, "россиянам скучно".

Также Путин цинично "предложил" Западу сосредоточить в Киеве свои системы ПВО и ПРО, после чего Россия, мол, нанесет по ним удар "Орешником". Путин назвал это "дуэлью".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "заявление" Путина. Зеленский назвал Путина "отморозком" и неадекватным человеком.

Другие новости:

Кто такой Владимир Путин?

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Стреляют в армию Путина и сбивают свои БПЛА: СМИ узнали, как воюют войска КНДР

Стреляют в армию Путина и сбивают свои БПЛА: СМИ узнали, как воюют войска КНДР

16:02Украина
2025 год станет ключевым для приближения мира в Украине - Зеленский

2025 год станет ключевым для приближения мира в Украине - Зеленский

15:35Украина
Время для прекращения огня: Трамп "направил сообщение" Зеленскому - El Pais

Время для прекращения огня: Трамп "направил сообщение" Зеленскому - El Pais

14:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

Усик победил Фьюри: все подробности

Усик победил Фьюри: все подробности

Последние новости

16:13

"Направляем людей на фронт": в ВС раскрыли детали перевода бойцов в пехоту

16:02

Стреляют в армию Путина и сбивают свои БПЛА: СМИ узнали, как воюют войска КНДР

15:55

Почему нельзя разбивать яйца ножом: эксперты объяснили, как это делать правильно

15:43

Некоторые медуслуги в Украине станут платными: когда заработают нововведения

15:40

Принесут успех в 2025 году: эксперты назвали три "счастливых" комнатных растения

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
15:35

2025 год станет ключевым для приближения мира в Украине - ЗеленскийВидео

15:21

Обходить десятой дорогой: какие вещи нельзя покупать на барахолках и секондах

14:57

Время для прекращения огня: Трамп "направил сообщение" Зеленскому - El Pais

14:51

Оккупанты попытались оккупировать остров в Запорожской области: детали

Реклама
14:47

Путин разразился циничными обвинениями и угрозами в адрес Украины

14:38

Справятся с оптической иллюзией единицы: найдите лишний гриб за 7 секунд

14:00

Еще одно преступление: россияне расстреляли украинских пленных на фронтеВидео

14:00

Планы Путина по затяжной войне с Украиной: в ISW раскрыли детали

13:27

Реванш Усик-Фьюри: сколько миллионов заработал украинец - очень круглая сумма

13:07

Хакеры удалили один из самых закрытых реестров в Украине: что известно

12:56

Чем полезны фисташки для организма: ученые рассказали о суточной норме фисташек

12:52

Седокова соврала и не оплатила транспортировку тела и похороны Яниса Тиммы

12:50

Новый уход за орхидеями: для чего эксперты кладут в горшок 2 кубика льда

12:21

Рекордная стоимость: в Украине резко переписали цены на популярный овощ

12:05

Как выбрать коврик для йоги - какие материал и длина коврика подойдут новичку

Реклама
12:03

"Совершенная наглость": назван шаг, которого Трамп ждет от ПутинаВидео

11:44

Война может продлиться до 2026 года: обнародован негативный сценарий для Украины

11:21

История сейчас не знает таких случаев: ВСУ провели уникальную операцию - эксперт

11:04

"Знаешь тетю Ани Лорак": Песков жестко опустил запроданкуВидео

11:01

ВСУ и войска РФ продвинулись на важном направлении: в США раскрыли детали

10:26

Как выбрать веник для бани: разновидности, как правильно запаривать веники

10:21

Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

10:00

Новогодний стол 2025: во сколько обойдется и за что придется доплатить

09:51

Помощь Украине: Шольц прикрикнул на Дуду на встрече лидеров ЕС – FT

08:58

Десант на Днепр и попытка атаки в сторону Херсона: Братчук раскрыл планы РФ

08:45

Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за 5 секунд

08:26

РФ нанесла коварный удар: в Киевской области загорелась крыша дома - что известно

07:53

По меньшей мере 10 взрывов: в Орле поднялось пламя до небес на ценном объекте

06:52

Необольшевизм Путина: почему Украина – лишь промежуточный рубеж Кремлямнение

06:00

Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

05:42

Гороскоп на завтра 23 декабря: Львам - исполнение желаний, Стрельцам - счастливый день

05:00

Какой сегодня праздник 22 декабря 2024 года: что нельзя делать беременным в этот день

04:30

Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

04:15

Важный церковный праздник 22 декабря: три запрета, которые нельзя нарушать

04:00

Украинцев могут ждать новые наказания: что будет с нарушителями комендантского часа

Реклама
03:35

Почему нельзя говорить "благочинний фонд": какую серьезную ошибку совершают многие людиВидео

02:24

"Прилетит такое, к чему не готовы": чем для РФ обернется война с НАТО

02:00

Лечение продолжается: в Букингемском дворце раскрыли правду про рак Чарльза III

01:33

Усик победил Фьюри: все подробности

01:30

Ошибка, которую делают многие: если ее знать, микроволновка прослужит еще внукам

00:22

Уцелели ли данные госреестров после масштабной кибератаки РФ: в Минюсте ответили

21 декабря, суббота
23:46

Все еще Брюс: дочь Крепкого орешка показала милые кадры с актером

23:04

Орбан придумал "трюк", а Фицо собрался в Москву: подробности эпопеи вокруг газа с РФ

22:07

"Он сам поджег": в ТЦК выдали свою версию с "выкуриванием" мужчины из машины

21:26

Польша готова сбивать российские ракеты: в Минобороны раскрыли главное условие

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять