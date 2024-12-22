Путин хочет "закидать Европу ракетами": тревожный прогноз новой войны РФ

Европа уже также начинает готовится к гипотетической агрессии РФ, говорит Александр Сотник.

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Александр Сотник спрогнозировал действия Владимира Путина / Главред, скрин

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РФ может попытаться атаковать страны НАТО

Путин надеется на союзников в Европе

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вопрос вероятности войны РФ с Европой.

"Не знаю, как Россия собирается дальше воевать. Может быть, россияне с криками "Банзай!" и голодными желудками попрут на натовские танки. Может быть, они надеются закидать Европу ракетами – Путин же всё теребонькает свой Орешничек, никак не угомонится", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

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Вместе с тем публицист обратил внимание на то, что Европа уже также начинает готовится к гипотетической агрессии РФ.

"А что касается войны, то ведь Европа к ней тоже готовится. Путин думает, что усилит фронт своих путинферштееров вроде Орбана и Фицо, но у него всё никак не получается. Он попытался привести к власти в Румынии Джорджеску, но его раскрыли, и Джорджеску сейчас под следствием", - пояснил он.

В то же время журналист считает, что вскоре в Германии, после смены власти, к власти может прийти оппозиционер Фридрих Мерц.

"И, по всей вероятности, там будет Фридрих Мерц, а Мерц сказал, что предоставит Украине Taurus", - добавил Сотник.

Ранее Сотник объяснил, чем для РФ обернется война с НАТО. Александр Сотник считает, что Запад перестал "играть" с РФ и готовится к войне.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, решится ли Россия ударить по миротворцам. Россия вступит в войну с западными государствами, если нанесет удар по миротворческим силам.

Как сообщал Главред, в британской разведке заявляли, что российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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