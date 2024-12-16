Вступление в войну с Западом: решится ли Россия ударить по миротворцам - Горбач

Россия вступит в войну с западными государствами, если нанесет удар по миротворческим силам.

https://glavred.info/world/vstuplenie-v-voynu-s-zapadom-reshitsya-li-rossiya-udarit-po-mirotvorcam-gorbach-10622933.html Ссылка скопирована

Отправка миротворцев в Украину / коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

Согласие России не нужно для приглашения миротворческих групп в Украину

Если эти военные подвергнутся нападению со стороны РФ, это будет акт агрессии против других стран

России нужна пауза для накопления ресурсов

На фоне многочисленных разговоров о подготовке к мирным переговорам на Западе активно заговорили о направлении в Украину потенциальных миротворческих сил в случае прекращения огня. Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач предположил, как будет трактоваться с точки зрения международного права вероятность того, что Россия может решить нанести удар по этим миротворцам.

По его словам, сейчас более вероятно размещение контингентов, а не миротворцев.

видео дня

"Они не будут миротворческими, если не будут находиться на линии разграничения. Это могут быть учебные, вспомогательные или другие не боевые подразделения, которые просто будут присутствовать на территории Украины", - сказал он в интервью Главреду.

Отмечается, что украинское правительство и Верховная Рада могут пригласить такие подразделения отдельным решением, и согласие России на это не требуется. Если же речь идет о размещении на линии разграничения, то там уже требуется согласие России. Правительство и парламент Украины с удовольствием дадут такое согласие.

"Если эти военные контингенты подвергнутся нападению со стороны России, это будет акт агрессии уже не только против Украины, но и против государств, которые предоставили эти контингенты. Военные контингенты в этом случае приравниваются к дипломатическим миссиям: нападение на них является актом агрессии против соответствующего государства. Фактически, Россия таким образом вступит в войну с западными государствами", - подчеркнул Горбач.

Однако, он добавил, что сомневается, что Россия захочет этого, особенно сейчас, когда она истощена ресурсами, техникой и человеческими резервами.

"Им уже не хватает сил для активных боевых действий, не говоря о войне с коллективным Западом. России нужна пауза для накопления ресурсов, производства оружия и подготовки новых солдат. Поэтому вероятность такого сценария сейчас минимальна", - подчеркнул исполнительный директор.

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 18 декабря в Брюсселе состоится встреча западных лидеров, которые планируют обсудить возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России на Украину.

Также известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

Кроме того, директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

Читайте также:

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред