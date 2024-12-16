"Либо Украина, либо Путин": Кулеба сомневается в скором окончании войны

Дмитрий Кулеба раскритиковал идею о размещении британских и французских миротворцев на линии фронта, пока Украина ожидает членства в НАТО.

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Кулеба сомневается в скором окончании войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Кулеба:

Быстрых переговоров не будет

Европолитики боятся своих избирателей

Европа не предаст Украину

Президенту США Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января 2025 года, будет сложно договориться о мире в Украине. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в комментарии The Times.

По его словам, между Россией и Украиной все еще существуют "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным.

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"На мой взгляд, быстрых переговоров не будет", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал членства в НАТО в качестве цены за мир. Однако Кулеба считает, что Альянс предложит Украине присоединиться к нему только через 10-20 лет. При этом, по его словам, такое предложение неприемлемо, поскольку в этотй период Украина будет уязвима для дальнейших российских атак.

"Реальным концом этой войны будет то, что в ней выживет только один из нас. Либо Украина, либо Путин", - сказал он.

Кроме того, Кулеба раскритиковал идею о размещении британских и французских миротворцев на линии фронта, пока Украина ожидает членства в НАТО, заявив, что эти деньги лучше потратить на поставку оружия.

"Смета миротворческой миссии составляет 40 000 военнослужащих. Попробуйте растянуть 40 000 солдат вдоль 1500-километровой линии фронта. Это будет очень тонкая красная линия", - сказал он.

В то же время экс-глава МИД не считает, что Трамп выполнит свою угрозу прекратить военную помощь Украине. По его словам, Трамп будет вынужден изменить свое мнение, если Киеву снова будут угрожать российские войска.

"У него отличные инстинкты в оценке того, что выгодно ему здесь и сейчас - и это может измениться. Если на поле боя дела для Украины пойдут совсем плохо, возникнет риск быть обвиненным в том, что он бросил Украину под поезд. Он изменит свое мнение и окажет помощь", - заявил он.

Кулеба также сказал, что европейские политики слишком боятся своих избирателей, чтобы увеличить расходы на оборону, и обвинил их в том, что они игнорируют данные разведки о реальной возможности войны с Россией.

Однако, по его словам, у Великобритании, Германии и Франции не будет другого выбора, кроме как продолжать военную помощь.

"Я не думаю, что Европа предаст Украину по очень простой причине - потому что они знают, что если Украина падет, война придет на их землю. Поэтому, какой бы ни был чек за поддержку Украины, чек за то, что они сами будут вести войну, будет гораздо выше", - сказал он.

Размещение европейский войск в Украине - что известно

Напомним, в СМИ писали, что страны ЕС обсуждают создание коалиции из 5-8 государств для отправки миротворческой миссии в Украину. Западные войска могут стать одним из вариантов гарантий безопасности для Украины.

В то же время, как писал Главред, в Польше официально заявили, что по крайней мере их политика это не предусматривает и пока страна не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня.

В Украине же ранее заявили, что на фоне активного обсуждения возможности отправки иностранных войск в рамках миротворческой миссии Киев готов рассматривать подобную инициативу.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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