Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

Дональд Туск отметил, что решение об отправке военного контингента в Украину должно приниматься в Варшаве, но пока таких планов нет.

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Туск объяснил позицию Польши по отправке войск в Украину / Колаж Главред, фото: / twitter.com/USNATO, скриншот из видео

О чем сказал Туск:

Польша не будет отправлять в Украину военный контингент

Подобное решение может быть принято только в Варшаве

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Польша официально заявила, что пока не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Варшаве.

"Хочу также возразить спекуляции на тему возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира",- подчеркнул Туск.

Он подчеркнул, что подобные решения будут приниматься в Варшаве, отметив, что Польша "не имеет таких планов".

Отправка западных войск в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву в четверг, чтобы обсудить европейский план миротворческой миссии, которая может быть развернута в Украине после завершения войны. Польша играет ключевую роль в этой инициативе благодаря своему военному потенциалу и стратегическому географическому положению, пишет Rzeczpospolita.

Бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко отметил, что после нападения РФ на Украину никакие сценарии в международной политике нельзя исключать. В интервью Главреду он отметил, что возможность введения миротворческих сил НАТО на линию разграничения в Украине вполне реальна.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила готовность Киева к обсуждению вопроса размещения иностранных военных контингентов. Как сообщает Politico, дискуссии относительно такого формата международной поддержки продолжаются уже длительное время.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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