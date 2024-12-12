Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

О чем сказал Туск:
Польша не будет отправлять в Украину военный контингент
Подобное решение может быть принято только в Варшаве
Польша официально заявила, что пока не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Варшаве.
"Хочу также возразить спекуляции на тему возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира",- подчеркнул Туск.
Он подчеркнул, что подобные решения будут приниматься в Варшаве, отметив, что Польша "не имеет таких планов".
Отправка западных войск в Украину - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву в четверг, чтобы обсудить европейский план миротворческой миссии, которая может быть развернута в Украине после завершения войны. Польша играет ключевую роль в этой инициативе благодаря своему военному потенциалу и стратегическому географическому положению, пишет Rzeczpospolita.
Бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко отметил, что после нападения РФ на Украину никакие сценарии в международной политике нельзя исключать. В интервью Главреду он отметил, что возможность введения миротворческих сил НАТО на линию разграничения в Украине вполне реальна.
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила готовность Киева к обсуждению вопроса размещения иностранных военных контингентов. Как сообщает Politico, дискуссии относительно такого формата международной поддержки продолжаются уже длительное время.
Другие новости:
- Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные
- Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный
- Приближаются ключевые бои: россияне солгали о захвате Курахово - Сазонов
Кто такой Дональд Туск?
Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред