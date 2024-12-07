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Лондон и Париж могут отправить войска в Украину: появился неожиданный сценарий

Алексей Тесля
7 декабря 2024, 01:34
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Британия и Франция рассматривают возможность отправки своих наземных контингентов в Украину.
Огрызко, ВСУ
/ Коллаж: Главред, фото: Главред, 22-я ОМБР

Главное:

  • Не исключен вариант ввода миротворческих контингентов
  • Миротворцев могут представлять ядерные державы

Дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о том, что после нападения РФ на Украину больше нельзя говорить о том, что в международных отношениях существуют какие-либо "невероятные" сценарии.

При этом в интервью Главреду он не исключил варианта ввода в Украину миротворческих контингентов стран-членов НАТО на линию разграничения.

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"Если сейчас Британия и Франция рассматривают возможность отправки своих наземных контингентов в Украину как гарантов возможного прекращения огня, то это, с точки зрения логики последних десятилетий, вообще (было, - ред) невозможно", - подчеркнул собеседник.

При этом он напомнил о том, что ранее речь шла об ооновских "голубых касках", которые могли бы встать на линии "замороженного" конфликта.

"А сейчас речь идёт уже о том, что войска предоставят две ядерные державы, если, конечно, результат будет в этом смысле положительным. Это тоже из разряда невероятного, но это обсуждается, причём не чисто теоретически, а в более-менее практических измерениях", - указал дипломат.

При этом Огрызко также добавил, что на сегодня даже самые невероятные сценарии становится реальностью.

"Поэтому я бы не стал пессимистично смотреть на это. Всё зависит от нашей активности и от политической воли трезвомыслящих западных партнёров. И, собственно, это всё. Больше ничего для принятия этих решений не нужно", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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Владимир Огрызко война России и Украины
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