Лондон и Париж могут отправить войска в Украину: появился неожиданный сценарий

Британия и Франция рассматривают возможность отправки своих наземных контингентов в Украину.

https://glavred.info/ukraine/london-i-parizh-mogut-otpravit-voyska-v-ukrainu-poyavilsya-neozhidannyy-scenariy-10620494.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: Главред, 22-я ОМБР

Главное:

Не исключен вариант ввода миротворческих контингентов

Миротворцев могут представлять ядерные державы

Дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о том, что после нападения РФ на Украину больше нельзя говорить о том, что в международных отношениях существуют какие-либо "невероятные" сценарии.

При этом в интервью Главреду он не исключил варианта ввода в Украину миротворческих контингентов стран-членов НАТО на линию разграничения.

видео дня

"Если сейчас Британия и Франция рассматривают возможность отправки своих наземных контингентов в Украину как гарантов возможного прекращения огня, то это, с точки зрения логики последних десятилетий, вообще (было, - ред) невозможно", - подчеркнул собеседник.

При этом он напомнил о том, что ранее речь шла об ооновских "голубых касках", которые могли бы встать на линии "замороженного" конфликта.

"А сейчас речь идёт уже о том, что войска предоставят две ядерные державы, если, конечно, результат будет в этом смысле положительным. Это тоже из разряда невероятного, но это обсуждается, причём не чисто теоретически, а в более-менее практических измерениях", - указал дипломат.

При этом Огрызко также добавил, что на сегодня даже самые невероятные сценарии становится реальностью.

"Поэтому я бы не стал пессимистично смотреть на это. Всё зависит от нашей активности и от политической воли трезвомыслящих западных партнёров. И, собственно, это всё. Больше ничего для принятия этих решений не нужно", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Другие новости:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред