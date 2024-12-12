Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

Мария Николишин
12 декабря 2024, 14:41
5333
Воевать в населенном пункте будет гораздо сложнее.
Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный
Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из заявления военного:

  • Сейчас трудно сказать, зайдут ли оккупанты в Покровск
  • Россияне сейчас активно используют дроны
  • ВСУ приходится отходить во избежание больших потерь

Сейчас трудно спрогнозировать, зайдет ли армия страны-агрессора России в Покровск Донецкой области. Об этом заявил командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый" в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что трудно сориентироваться, сколько времени может понадобиться врагу, чтобы подойти к городу вплотную. Ведь это многое от чего зависит. Если же врагу удастся зайти в Покровск, то, вероятно, Силам обороны придется выйти.

видео дня

"Не знаю, какое время им потребуется, чтобы зайти в Покровск. Но когда заходят в населенный пункт, то происходит хаос. Будет гораздо сложнее воевать в населенном пункте. Будут проблемы постоянные с логистикой, потому что между застройками очень трудно контролировать передвижение вражеских сил", - отмечает "Лютый".

По его словам, россияне сейчас активно используют дроны. Поэтому во избежание больших потерь защитникам придется отходить.

"Не думаю, что это (оборона города) долго продлится", - сказал военный.

Он также добавил, что за прошлый месяц только подразделением "Шершни Довбуша" было уничтожено 1600 единиц живой силы противника.

"Это большое количество для роты. Продвинутся ли россияне к Покровску, зайдут ли и будут ли дальше продвигаться - я этого не знаю", - подытожил "Лютый".

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг оккупировал населенные пункты поблизости и продолжает свое наступление с флангов. Россияне были замечены в окрестностях Покровска.

Также известно, что российские оккупационные войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности - в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское Донецкой области. Такие маневры позволят оккупантам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.

Представитель группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщал, что российские оккупанты на Покровском направлении атаковали украинские укрепления западнее Возрождения и южнее Новотроицкого, в результате боев уничтожены две позиции, одна потеряна.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине: что предполагается

Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине: что предполагается

15:47Украина
Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

15:14Мир
Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

14:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как варить яйца всмятку: секрет приготовления, о котором мало кто знает

Как варить яйца всмятку: секрет приготовления, о котором мало кто знает

"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:09

"Осторожно относимся": Гетманцев сказал, когда в Украине легализуют криптовалюту

16:08

Почему не включается газовая колонка: ловкий и простой фокус решит проблему

15:47

Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине: что предполагается

15:37

Весь год будет удачным: что нужно дать другому человеку 13 декабря - приметы

15:35

Стоит закупить заранее: в Украине "резко" выросла цена на популярный продукт

Украина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – ХараУкраина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – Хара
15:28

Звезда "Памфира" Яцентюк в "Аргументе кино" рассказал, как снимали одну из самых тяжелых сцен в фильме - эротическую

15:14

Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

14:49

Приближаются ключевые бои: россияне солгали о захвате Курахово - Сазонов

14:41

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

Реклама
14:31

В чем ошибка на картинке: только "настоящий детектив" даст ответ за 7 секунд

14:21

Готова ли Украина принять иностранные войска: Стефанишина дала однозначный ответ

13:52

Лимиты на переводы "с карты на карту": в НБУ сказали, кому "светят" ограничения

13:50

"У Буданова длинные руки": ГУР под Москвой ликвидировало разработчика ракет X-69

13:49

Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

13:43

Все ради любви: популярный ведущий признался, что делает "уколы красоты"

13:20

В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

13:19

"Сказал слово на три буквы": Алексей Суханов рассорился с близким другом

12:50

Прогноз на 2025 год: в Украине закончится "большая" война, режим Путина ждет начало конца

12:49

Компанию-залогодателя Коболева налоговая обвиняет в неуплате более 18 млн грн налогов

12:47

Ударит сильное похолодание: когда в Украине усилятся морозы

Реклама
12:45

Как посадить косточку авокадо: простая инструкция в домашних условиях

12:42

"Будет давление": Хара рассказал, как Трамп заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ

12:02

Пятница 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

11:53

Лидер популярной рок-группы нецензурно послал Тину Кароль

11:51

"Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ": в ОП сделали серьезное заявление

11:48

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - перемены, Лошадям - разочарование

11:45

Прекращение огня в Украине возможно в быстрой перспективе: в Польше сделали заявление

11:37

Удар по Таганрогу был результативным: ранено более 40 оккупантов

11:19

Зачем Шольц собрался еще раз позвонить Путину: все подробности

11:15

Идеальная пара: 4 знака зодиака, которые чаще всего привлекают Близнецов

10:58

Отключение света отменили в нескольких областях Украины: где весь день будет электроэнергия

10:55

"Запорожье готовится к обороне": как изменилась ситуация на Юге - Братчук

10:51

Молчунья Стоцкая воссоединилась с путинистом Киркоровым - детали

10:51

Новые переговоры с Путиным: Шольц сделал заявление

10:48

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:18

"Шансы есть": политолог описал реалистичный сценарий завершения войны и судьбы Украины

10:08

Украина имеет силы на сопротивление, поэтому вряд ли согласится на переговоры - Хара

09:52

Есть опасность: синоптики обновили прогноз погоды на сегодня

09:42

Известный российский ведущий-путинист публично унизил Лайму Вайкуле - что произошло

09:22

Отключение света в Украине — графики на 12 декабря (обновляется)

Реклама
09:04

Важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница" — Forbes

08:40

Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

08:33

"Очень волновался": сын Шепелева и Фриске серьезно пострадал - детали

08:26

Кадыров набросился с угрозами на Украину: детали атаки БПЛА на Грозный

08:10

Запугивание ударом Орешника по Украинемнение

07:50

Ракетный удар РФ по Запорожью: число жертв атаки вырослоФото

07:25

Где 3 отличия между изображениями голубей: на загадку дается всего 12 секунд

06:55

Ситуация критическая: армия РФ в шести километрах от Покровска – ISW

06:10

Какова политика Израиля в отношении Сирии прямо сейчас?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Рецепты на Новый год
"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять