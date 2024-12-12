Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

Воевать в населенном пункте будет гораздо сложнее.

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Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из заявления военного:

Сейчас трудно сказать, зайдут ли оккупанты в Покровск

Россияне сейчас активно используют дроны

ВСУ приходится отходить во избежание больших потерь

Сейчас трудно спрогнозировать, зайдет ли армия страны-агрессора России в Покровск Донецкой области. Об этом заявил командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый" в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что трудно сориентироваться, сколько времени может понадобиться врагу, чтобы подойти к городу вплотную. Ведь это многое от чего зависит. Если же врагу удастся зайти в Покровск, то, вероятно, Силам обороны придется выйти.

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"Не знаю, какое время им потребуется, чтобы зайти в Покровск. Но когда заходят в населенный пункт, то происходит хаос. Будет гораздо сложнее воевать в населенном пункте. Будут проблемы постоянные с логистикой, потому что между застройками очень трудно контролировать передвижение вражеских сил", - отмечает "Лютый".

По его словам, россияне сейчас активно используют дроны. Поэтому во избежание больших потерь защитникам придется отходить.

"Не думаю, что это (оборона города) долго продлится", - сказал военный.

Он также добавил, что за прошлый месяц только подразделением "Шершни Довбуша" было уничтожено 1600 единиц живой силы противника.

"Это большое количество для роты. Продвинутся ли россияне к Покровску, зайдут ли и будут ли дальше продвигаться - я этого не знаю", - подытожил "Лютый".

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг оккупировал населенные пункты поблизости и продолжает свое наступление с флангов. Россияне были замечены в окрестностях Покровска.

Также известно, что российские оккупационные войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности - в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское Донецкой области. Такие маневры позволят оккупантам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.

Представитель группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщал, что российские оккупанты на Покровском направлении атаковали украинские укрепления западнее Возрождения и южнее Новотроицкого, в результате боев уничтожены две позиции, одна потеряна.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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