Ситуация критическая: армия РФ в шести километрах от Покровска – ISW

Кратко:

Российские оккупационные войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности - в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское Донецкой области. Такие маневры позволят оккупантам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска. Ситуация на Покровском направлении является критической. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 11 декабря.

"В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченково", - пишут эксперты ISW.

Отмечается, что Силы обороны Украины сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна - потеряна.

"Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций", – отметил он.

Командир действующего под Покровском украинского батальона заявил, что ситуация на этом направлении "критическая". Это связано с тем, что каждое российское формирование размером с батальон ежемесячно получает около 200 новых военнослужащих.

Украинский военный также подчеркнул, что россияне атакуют позиции ВСУ до 30 раз в день и имеют преимущество в артиллерийских обстрелах. Это свидетельствует о том, что войска РФ сейчас полагаются на преимущество в количестве личного состава и артиллерийских боеприпасах для обеспечения тактических преимуществ на Покровском направлении.

По оценкам ISW, российское командование возобновило наступательные операции для захвата Покровска путем разворота с юга. Однако этот маневр стоит огромных потерь живой силы и техники.

Другой офицер бригады ВСУ сообщил, что за две недели российские войска потеряли на Покровском направлении почти 3 тысячи человек. В ISW убеждены, что продолжение потерь такого масштаба приведет к росту расходов на и без того перегруженную российскую армию.

"Российские войска вполне могут продолжать продвигаться в направлении Покровска, но потери, которые они понесут, ограничат их способность превратить эти успехи в более далеко идущие наступательные операции", - полагают в Институте изучения войны.

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

Командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк заявил, что на Покровском направлении россияне очень активно наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток.

11 декабря на Покровское направление прибыл главком ВСУ Александр Сырский. Он оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.