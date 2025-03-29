Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупации

Украина вернула с оккупированных территорий 5 детей.

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Украина вернула детей с оккупированных территорий / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец

Украина вернула родным 5 детей, которые находились на оккупированных территориях. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Вернулись к родным дети в возрасте от 11 до 16 лет. Их вывезли из оккупированного Крыма, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Вернуть удалось 12-летнюю девочку, отец которой находится в российском плену.

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"За три года полномасштабного вторжения девочка дважды сменила место жительства, имела конфликты с матерью. У несовершеннолетней за последний год значительно ухудшилось состояние как психического, так и физического здоровья. К счастью, мы помогли бабушке оформить опеку над девочкой. В дальнейшем ребенку будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Также с временно оккупированных территорий матери вернули сына, который жил с отцом и систематически подвергался жесткому обращению с его стороны.

"Несмотря на факты физического насилия в отношении ребенка - "местные" соцслужбы не спешили помочь ребенку. Мама пыталась самостоятельно вывезти мальчика, но попытки были безуспешны. И только благодаря обращению в наш Офис и вовлеченности неизменного предшественника Государства Катар, - мать и ее сын воссоединились", - добавил Лубинец.

Омбудсмен опубликовал чувствительное видео с моментом воссоединения родных. Все обнимались и не могли сдержать своих слез.

"Они так долго ждали этого момента - возвращения домой. Пятеро украинских детей наконец снова в объятиях родных, где вместо страха и неизвестности - тепло, любовь и защита. Их счастливые глаза говорят больше, чем тысячи слов. Поздравляем дома!" - написал Лубинец.

Смотрите видео возвращения украинских детей с оккупированных территорий:

Украина вернула детей с оккупированных территорий / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал Главред, 19 марта Украина вернула 197 защитников. Домой удалось вернуть 175 украинских защитников в рамках обмена и еще 22 человека благодаря другим мероприятиям. Среди военнопленных есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

Среди освобожденных из российского плена 166 рядовых и сержантов, а также 9 офицеров. Они были взяты в плен на востоке и юге страны, в Мариуполе, Сумской и Харьковской областях, а также в Курской области.

Стоит отметить, что 18 марта российский диктатор Владимир Путин после разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.

"Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными - 175 на 175 человек", - говорится в заявлении Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ. Он заявил, что знал о подготовке к этому обмену.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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