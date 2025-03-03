'3 года пыток в плену': в Киеве прошла акция в поддержку корреспондента УНИАН Хилюка

Украинского журналиста Дмитрия Хилюка россияне уже 3 года удерживают в плену. Известно, что он сильно похудел, его пытают и не оказывают медицинскую помощь.

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В Киеве прошла акция в поддержку корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

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В Киеве прошла акция в поддержку корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка

Он находится в плену россиян уже три года

2 марта в Киеве состоялась акция в поддержку корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, которого российские оккупанты похитили еще в начале полномасштабного вторжения. Мероприятие прошло в рамках инициативы "Не молчи. Плен убивает", организованной Ассоциацией семей защитников "Азовстали", сообщает УНИАН.

Участники акции под лозунгом #FREEХИЛЮК напомнили о третьей годовщине пребывания Хилюка в российском плену, а также о судьбе других захваченных украинских журналистов.

Всего на акцию собрались около 500 человек с плакатами, на которых были надписи "Free Хилюк", "Free Azov", "Свободу защитникам Мариуполя" и "Плен убивает". Участники также скандировали "Слава Украине!".

Часть активистов присоединилась к мероприятию на автомобилях, украшенных лозунгами в поддержку пленных. Они сигналили, проезжая мимо основной колонны митингующих.

"Дмитрий Хилюк находится три года в незаконном плену РФ. Россия издевается над ним, пытаясь сломать его волю. Ему не оказывают медицинскую помощь, его пытают. Это мы знаем от освобожденных украинских воинов, которые какое-то время находились в плену вместе с ним. Дмитрий для нас, как гражданский человек, олицетворяет весь гражданский украинский народ, над которым Москва издевается уже более трех лет, убивая, каждую ночь терроризируя, атакуя, пытаясь сломить волю и подчинить. Но, как и Дмитрий, наш народ не сдается, мы требуем освобождения гражданских заложников, журналистов и полного обмена военнопленными от России", - сказал шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Смотрите видео с акции в поддержку корреспондента УНИАН Хилюка:

Корреспондент УНИАН Татьяна Поляковская сообщила, что Дмитрий Хилюк до сих пор находится в плену, и о его местонахождении нет никакой точной информации. По данным "Репортеров без границ", условия его содержания ужасные. Один из бывших пленников, который находился в соседней камере, рассказал, что Хилюк выглядел истощенным и, вероятно, весит не более 45 килограммов.

"Можем представить, что это такое. Тем более, для взрослого мужчины это ужасно. И когда мы видели впервые его фото на российском ресурсе, где публикуются данные о людях, которых они считают своими военнопленными, мы просто ужаснулись от того, как Дима выглядит, что с ним сделали. На него напускают собак, ломают ребра, не оказывают медицинскую помощь", - сказала она.

Что известно о Дмитрии Хилюке

Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент информационного агентства УНИАН. В начале марта 2022 года, во время оккупации села Козаровичи Вышгородского района Киевской области, российские военные задержали его вместе с отцом; отца впоследствии отпустили, а Дмитрия продолжают удерживать.

В июле 2023 года международная организация "Репортеры без границ" установила, что Дмитрий Хилюк содержался в СИЗО №2 в Новозыбкове Брянской области РФ, а затем был переведен в одну из тюрем Владимирской области.

В апреле 2024 года Министерство обороны России подтвердило, что Хилюк находится под стражей на территории РФ, однако место его содержания не разглашается.

Несмотря на неоднократные попытки включить Дмитрия Хилюка в списки на обмен, российская сторона постоянно нарушает договоренности в последний момент.

В декабре 2023 года он был отмечен международной наградой "Платформы европейской памяти и совести" за свою журналистскую деятельность.

Обмен пленными между Украиной и Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина заявила о готовности к обмену пленными в формате "всех на всех", и этот процесс могут поддержать международные партнеры. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина, вместе с Европой и США, должна вести переговоры непосредственно с Россией. Он также очертил первые шаги, необходимые для завершения войны, подчеркнув, что обмен пленными в формате "всех на всех" является справедливым решением.

5 февраля Украина вернула из российского плена 150 военных, которые попали в плен на разных участках фронта. Многие из них имеют серьезные травмы. Как сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам военнопленных Богдан Охрименко в комментарии ТСН, это был первый обмен в 2025 году.

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