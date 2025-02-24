Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант, подчеркнул Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-skazal-s-kakih-shagov-dolzhno-nachinatsya-zavershenie-voyny-10642079.html Ссылка скопирована

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Основные тезисы из заявления Зеленского:

За столом переговоров напротив РФ должны сидеть Украина, Европа и США

Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации

Украина готова к обмену всех на всех

Украина, Европа и США должны сидеть за столом переговоров напротив страны-агрессора России.

Это поможет избежать ситуации, когда РФ снова переведет стрелки с необходимости мира и будет разбрасываться обещаниями о нормализации или примирении.

видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания "Поддерживай Украину", которое проходит в Киеве 24 февраля с участием ряда иностранных лидеров.

Также он сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны в Украине. Он отметил, что Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант.

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет. И надо ситуации, в которой говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч. Именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а еще раньше, еще с 2014-го", - заявил Зеленский.

Когда может завершиться война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе". Зеленский заявил, что завершить войну без участия Украины в переговорах невозможно, отреагировав на предложение Трампа согласовать мирные позиции с Россией.

Также ранее сообщалось, что РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности - в WSJ узнали, зачем это Путину. Хозяин Кремля преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине.

Напомним, в США назвали опасности для Украины мира с Россией на основе Стамбульских соглашений. Переговоры с Россией на основе Стамбульских договоренностей могут означать капитуляцию Украины перед военными целями Кремля, отмечают аналитики.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред