Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

Анна Ярославская
24 февраля 2025, 11:18
80
Лидеры Великобритании и Франции хотят убедить Дональда Трампа не продолжать переговоры с РФ, пишет The Times.
Страмер, Макрон, Зеленский, Трамп
Стармер и Макрон координируют действия, чтобы повлиять на Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Кратко:

  • Стармер и Макрон договорились действовать сообща
  • Франция и Британия предложат Трампу "сделку"

На этой неделе премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся с президентом США Дональдом Трампом. Политики договорились координировать свой подход в попытке повлиять на мирный план главы Белого дома и выступят с единым посланием по Украине.

Как сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, Стармер и Макрон призовут Трампа прекратить сепаратные мирные переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины. Глобальная безопасность столкнулась с "критическим моментом", заявили они.

видео дня

Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 27 февраля. Макрон проведет отдельные переговоры с президентом США 24 февраля.

В то же время министр образования Великобриатнии Бриджит Филлипсон проявила осторожность и не стала критиковать Трампа за инициирование переговоров с Путиным по Украине. По ее словам, американский лидер поступил правильно, обратившись к России с предложением о переговорах, но "урегулирование невозможно" без участия Киева.

"Ее может быть никакого урегулирования, если не пройдут переговоры с участием как России, так и Украины", - сказала она.

Недавние заявления Вашингтона о войне в Украине

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 23 февраля, что война в Украине может завершиться на следующей неделе.

"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы можем сделать это на этой неделе", - сказала она.

Министр обороны США Пит Хегсет выразил мнение, что мирный толчок не является "предательством" Украины. Он считает, что агрессия России против Украины стала "перезагрузкой производства" для НАТО и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть надежным, сильным и настоящим".

Хегсет считает, что возвращение Украины к границам 2014 года не является реалистичным сценарием.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина работают над соглашением о полезных ископаемых. Оно якобы содержит в себе гарантию безопасности.

"Это соглашение является частью долговременной переговорной стратегии президента Трампа по миру между Украиной и Россией, и позвольте украинцам вернуться к мирному существованию", - сказал Бессент.

Другие новости:

Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Эммануэль Макрон новости Украины война России и Украины Кир Стармер
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

12:50Мир
ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

12:45Мир
"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

12:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

Последние новости

12:50

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

12:45

ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

12:43

Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиакаВидео

12:42

"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

12:42

Евровидение-2025: Украина рванула вперед в новом рейтинге букмекеров

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
12:13

"Никогда не жаловался": на фронте погиб известный украинский актер

12:10

"Вступление в ЕС надо ускорить": Науседа назвал четкий срок и вспомнил о НАТО

11:46

Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

11:38

"Золото" под ногами: откуда на самом деле берется нефть и сколько ее у УкраиныВидео

Реклама
11:35

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

11:28

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищениеВидео

11:18

Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

11:17

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Змеям - конфликты, Крысам - проблемы

10:53

3 знака зодиака с самыми красивыми глазами

10:26

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

10:26

Мир с РФ на основе Стамбульских соглашений: в США назвали опасности для Украины

10:24

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствияВидео

09:49

РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

09:45

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

09:23

"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

09:06

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

08:44

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государствВидео

08:42

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

08:28

"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

07:59

Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

07:38

В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗВидео

07:10

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

06:56

РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известноВидео

06:21

Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

05:30

Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

05:00

Для тех, у кого HD-зрение: найдите спрятанную в комнате бабочку за 7 секунд

04:00

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

03:31

Сбивает водителей с толку: что означает секретная кнопка с "медузой" в авто

03:03

Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду

01:46

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

01:30

Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

00:55

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

Реклама
23 февраля, воскресенье
23:48

Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участияВидео

23:41

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

23:11

Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

22:56

"Про твои уста": Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык

21:44

У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

21:24

Как деньги на поддержку Украины работают на американский бизнесмнение

20:43

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

20:41

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

20:24

Базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9%: эксперт порадовал прогнозом

20:22

Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять