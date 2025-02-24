Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

Лидеры Великобритании и Франции хотят убедить Дональда Трампа не продолжать переговоры с РФ, пишет The Times.

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Стармер и Макрон координируют действия, чтобы повлиять на Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Кратко:

Стармер и Макрон договорились действовать сообща

Франция и Британия предложат Трампу "сделку"

На этой неделе премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся с президентом США Дональдом Трампом. Политики договорились координировать свой подход в попытке повлиять на мирный план главы Белого дома и выступят с единым посланием по Украине.

Как сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, Стармер и Макрон призовут Трампа прекратить сепаратные мирные переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины. Глобальная безопасность столкнулась с "критическим моментом", заявили они.

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Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 27 февраля. Макрон проведет отдельные переговоры с президентом США 24 февраля.

В то же время министр образования Великобриатнии Бриджит Филлипсон проявила осторожность и не стала критиковать Трампа за инициирование переговоров с Путиным по Украине. По ее словам, американский лидер поступил правильно, обратившись к России с предложением о переговорах, но "урегулирование невозможно" без участия Киева.

"Ее может быть никакого урегулирования, если не пройдут переговоры с участием как России, так и Украины", - сказала она.

Недавние заявления Вашингтона о войне в Украине

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 23 февраля, что война в Украине может завершиться на следующей неделе.

"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы можем сделать это на этой неделе", - сказала она.

Министр обороны США Пит Хегсет выразил мнение, что мирный толчок не является "предательством" Украины. Он считает, что агрессия России против Украины стала "перезагрузкой производства" для НАТО и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть надежным, сильным и настоящим".

Хегсет считает, что возвращение Украины к границам 2014 года не является реалистичным сценарием.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина работают над соглашением о полезных ископаемых. Оно якобы содержит в себе гарантию безопасности.

"Это соглашение является частью долговременной переговорной стратегии президента Трампа по миру между Украиной и Россией, и позвольте украинцам вернуться к мирному существованию", - сказал Бессент.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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