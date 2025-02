"Нет предательства": в Пентагоне прокомментировали новоявленную "дружбу" США и РФ

Что сказал глава Пентагона:

Министр обороны США Пит Гегсет выразил мнение, что мирный толчок не является "предательством" Украины.

Он считает, что агрессия России против Украины стала "перезагрузкой производства" для НАТО и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть надежным, сильным и настоящим"

"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это насущная, реальная угроза для континента, и эта агрессия должна стать тревожным звонком", - сказал он The Guardian.

Гегсет убежден, что противостояние агрессии оккупантов является "важной европейской ответственностью".

По мнению главы Пентагона, Трамп является "лучшим переговорщиком на планете" за то, что он посадил обе стороны за стол переговоров в поисках мира.

Отвечая на вопрос журналистов, не являются ли последние действия и заявления США предательством Украины, Гегсет заявил, что это не так.

"Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство. Нет никакой измены; есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, в мир, достигнутый путем переговоров", - ответил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры лидер Штатов назвал "длительными и продуктивными".

Также на фоне новостей о том, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины. Журналисты выдвинули версию, что мирное урегулирование российско-украинской войны может иметь два сценария.

В то же время, по данным издания The Wall Street Journal, Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского. Он должен "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".

The Guardian

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.