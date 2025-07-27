Враг совершил еще одно военное преступление: последствия атаки на автобус на Сумщине

Кратко:
- Россияне атаковали автобус дроном вблизи Иволжанского
- Погибли три женщины, еще до 20 человек получили ранения
- В салоне находились 39 пассажиров, большинство - гражданские
В Сумском районе российские военные атаковали пассажирский автобус, применив беспилотник. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Инцидент произошел около 16:30 вблизи села Иволжанское Юнаковской общины. По предварительной информации, в результате обстрела погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Пострадавших оперативно эвакуировали в безопасное место, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Погибли трое гражданских, еще около 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в Сумской областной прокуратуре.
Погибшие - жительницы Юнаковской громады в возрасте 66, 74 и 78 лет. Известно, что женщины были эвакуированы в Сумы, но время от времени возвращались в свои дома в приграничном населенном пункте.
"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - высказался Олег Григоров.
Всего в автобусе находились 39 пассажиров. По словам главы ОГА, это транспортное средство неоднократно попадало под вражеские обстрелы, однако нынешний рейс стал трагическим.
"Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии - сейчас ее оперируют. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметил Григоров.
В Сумской областной прокуратуре открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.
Сейчас продолжается уточнение всех обстоятельств происшествия и количества пострадавших.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.
Днем ранее, 26 июля, россияне атаковали Сумы ударными дронами. Один из беспилотников попал в здание Сумской ОГА на площади Независимости.
Кроме этого, в воскресенье, 27 июля, Сумы находились под вражеским ударом. Жители слышали звуки мощных взрывов. Атаку на город подтвердил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
Читайте также:
- "Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ
- У врага там огромные резервы: РФ движется к важному городу с нового направления
- ВСУ выбили оккупантов и продвинулись на Запорожье: детали идеальной операции
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред