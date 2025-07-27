Враг совершил еще одно военное преступление: последствия атаки на автобус на Сумщине

Беспилотник атаковал автобус, который ранее уже попадал под обстрелы, на этот раз жертв избежать не удалось.

https://glavred.info/war/vrag-sovershil-eshche-odno-voennoe-prestuplenie-posledstviya-ataki-na-avtobus-na-sumshchine-10684976.html Ссылка скопирована

В салоне автобуса находились 39 пассажиров, большинство из них были эвакуированными, которые навещали свои дома / Коллаж: Главред, фото: t.me/grigorov_oleg, Сумская областная прокуратура

Кратко:

Россияне атаковали автобус дроном вблизи Иволжанского

Погибли три женщины, еще до 20 человек получили ранения

В салоне находились 39 пассажиров, большинство - гражданские

В Сумском районе российские военные атаковали пассажирский автобус, применив беспилотник. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Инцидент произошел около 16:30 вблизи села Иволжанское Юнаковской общины. По предварительной информации, в результате обстрела погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Пострадавших оперативно эвакуировали в безопасное место, им оказывается необходимая медицинская помощь.

видео дня

"Погибли трое гражданских, еще около 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Погибшие - жительницы Юнаковской громады в возрасте 66, 74 и 78 лет. Известно, что женщины были эвакуированы в Сумы, но время от времени возвращались в свои дома в приграничном населенном пункте.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - высказался Олег Григоров.

Всего в автобусе находились 39 пассажиров. По словам главы ОГА, это транспортное средство неоднократно попадало под вражеские обстрелы, однако нынешний рейс стал трагическим.

Сумщина / Инфографика: Главред

"Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии - сейчас ее оперируют. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметил Григоров.

В Сумской областной прокуратуре открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Сейчас продолжается уточнение всех обстоятельств происшествия и количества пострадавших.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

Днем ранее, 26 июля, россияне атаковали Сумы ударными дронами. Один из беспилотников попал в здание Сумской ОГА на площади Независимости.

Кроме этого, в воскресенье, 27 июля, Сумы находились под вражеским ударом. Жители слышали звуки мощных взрывов. Атаку на город подтвердил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Читайте также:

О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред