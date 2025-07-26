"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

Кратко:
- Главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой
- Россияне делают акцент и на Днепропетровской области
Российская армия пытается вклиниться между Покровском и Константиновкой. Это и есть место, на котором противник сосредоточил основные усилия летом, заявил представитель оперативно-стратегического группирования войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, 26 июля.
"Если зимой речь больше шла об окраинах на запад от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", – заявил он.видео дня
По словам Трегубова, именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным по количеству боёв.
"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", – добавил представитель.
При этом россияне делают акцент и на Днепропетровской области.
"Это Новопавловское направление. Но опять-таки несмотря на все их большие старания, что-то у них затормозилось. Они уже почти поверили, что зашли на Днепропетровщину, но на данный момент не зашли, злятся и пытаются наносить удары с помощью УАБ по селам. УАБами докидывают, пехота дойти не может", – отметил Трегубов.
Ситуация в Покровске - последние новости
Как писал Главред, российские оккупанты на Покровском направлении пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Для штурмов враг использует мотоциклы, а ночью - пехоту. Особенно опасно, когда российские ДРГ пробираются прямо к Покровску - это может представлять угрозу для мирных жителей и оборонительных объектов в городе.
Российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, ситуация в районе Покровска уже приближается по масштабам к обороне Авдеевки или Бахмута.
Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов заявил, что сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать.
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