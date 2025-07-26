"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

Покровское направление остается самым интенсивным по количеству боёв.

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В ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Кратко:

Главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой

Россияне делают акцент и на Днепропетровской области

Российская армия пытается вклиниться между Покровском и Константиновкой. Это и есть место, на котором противник сосредоточил основные усилия летом, заявил представитель оперативно-стратегического группирования войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, 26 июля.

"Если зимой речь больше шла об окраинах на запад от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", – заявил он. видео дня

По словам Трегубова, именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным по количеству боёв.

"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", – добавил представитель.

При этом россияне делают акцент и на Днепропетровской области.

"Это Новопавловское направление. Но опять-таки несмотря на все их большие старания, что-то у них затормозилось. Они уже почти поверили, что зашли на Днепропетровщину, но на данный момент не зашли, злятся и пытаются наносить удары с помощью УАБ по селам. УАБами докидывают, пехота дойти не может", – отметил Трегубов.

Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты на Покровском направлении пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Для штурмов враг использует мотоциклы, а ночью - пехоту. Особенно опасно, когда российские ДРГ пробираются прямо к Покровску - это может представлять угрозу для мирных жителей и оборонительных объектов в городе.

Российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, ситуация в районе Покровска уже приближается по масштабам к обороне Авдеевки или Бахмута.

Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов заявил, что сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать.

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