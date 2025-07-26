Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

Виталий Кирсанов
26 июля 2025, 19:49
973
Покровское направление остается самым интенсивным по количеству боёв.
В ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ
В ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Кратко:

  • Главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой
  • Россияне делают акцент и на Днепропетровской области

Российская армия пытается вклиниться между Покровском и Константиновкой. Это и есть место, на котором противник сосредоточил основные усилия летом, заявил представитель оперативно-стратегического группирования войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу, 26 июля.

"Если зимой речь больше шла об окраинах на запад от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", – заявил он.

видео дня

По словам Трегубова, именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным по количеству боёв.

"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", – добавил представитель.

При этом россияне делают акцент и на Днепропетровской области.

"Это Новопавловское направление. Но опять-таки несмотря на все их большие старания, что-то у них затормозилось. Они уже почти поверили, что зашли на Днепропетровщину, но на данный момент не зашли, злятся и пытаются наносить удары с помощью УАБ по селам. УАБами докидывают, пехота дойти не может", – отметил Трегубов.

Покровск Инфографика
Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты на Покровском направлении пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Для штурмов враг использует мотоциклы, а ночью - пехоту. Особенно опасно, когда российские ДРГ пробираются прямо к Покровску - это может представлять угрозу для мирных жителей и оборонительных объектов в городе.

Российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, ситуация в районе Покровска уже приближается по масштабам к обороне Авдеевки или Бахмута.

Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов заявил, что сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Хортица Покровск Виктор Трегубов новости Украины новости Украины и мира война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

19:49Фронт
Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

19:31Синоптик
Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Последние новости

20:00

Что опаснее - жара или холод: критические пределы, за которыми жизнь невозможна

19:49

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

19:31

Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

19:10

Майдан не угаснет никогда?мнение

18:54

"Оба очень осторожны": Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
18:51

Очень большой церковный праздник: что нельзя делать в Пантелеймонов день

17:58

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:51

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

17:42

Невидимые враги: самая распространенная аллергия в мире

Реклама
17:28

Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

17:26

Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки

16:48

Чем отличаются 2 девушки на лошади: только гений найдет ответ за 21 секунду

16:26

Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году: в Польше бьют тревогу

16:15

Китаю выгодна длительная война в Украине и невыгодная победа РФ – The Hill

16:12

Шел с оторванной рукой в рукаве: Грубич шокировал подробностями ранения сына

15:44

ВСУ оттеснили врага в важной точке: россияне теряют позиции на Запорожье

15:42

У путиниста Петросяна и его бывшей снова скандал: что случилось

15:21

Почему 27 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:10

"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

15:09

Какой цвет соответствует каждому знаку зодиака: астрологи дали интересный ответ

Реклама
14:55

В Украине резко дорожает ценный продукт: сколько придется вытащить из кармана

14:48

Этикет электронной почты: что можно и нельзя в деловой переписке

14:30

Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилетаФото

13:48

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Змеям - стресс, Петухам - веселье

13:48

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

13:19

Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ

13:10

Грех ли детям бегать по церкви: что делать родителям в таком случае - ответ священникаВидео

13:05

Украина будет в сильной позиции: генерал озвучил сценарии окончания войны

12:47

После сбора урожая: как ухаживать за абрикосом летом, чтобы он дал ещё больше плодовВидео

12:42

Как сохранить салат в холодильнике свежим на 2 недели: советы эксперта

12:17

Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ

11:38

Расклад Таро на будущее: что говорит Вселенная и сбудется ли желание до 9 августа

11:35

Пять населенных пунктов в опасности: армия РФ прорывается на границе трех областей

11:34

"С уважением относился": Иво Бобул рассказал о встрече с Путиным

11:25

Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд

11:17

"А что вам мешает бить по Москве?": Трамп упрекнул Зеленского – какая причина

11:07

Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

10:40

Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

10:21

Увидеть кота за 7 секунд смогут только "гении головоломок": сложная загадка на внимательность

09:55

Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

Реклама
09:32

Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по СтаврополюВидео

09:16

Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

09:13

Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожайВидео

08:38

РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского

08:17

"Страшная ночь": РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домовФото

08:10

РФ может устроить массированный удар уже в ближайшие днимнение

06:30

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

06:10

Путин пытается взорвать Украину изнутримнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком-дайвером за 47 секунд

05:43

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять