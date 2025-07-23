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"Последствия очень негативные": российские ДРГ прорываются в большой город

Марина Фурман
23 июля 2025, 13:52
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Вражеские ДРГ представляют угрозу для мирных жителей и оборонительных объектов города.
Армия РФ, Покровск карта
Военный рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

  • Ситуация на Покровском направлении обостряется
  • Враг пытается прорвать оборону ВСУ
  • В сам Покровск просачивается вражеская ДРГ

Российские оккупанты на Покровском направлении пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Для штурмов враг использует мотоциклы, а ночью - пехоту. Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

По его словам, цель врага - дестабилизировать линию боевого соприкосновения и просочиться между украинскими позициями.

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Особенно опасно, когда российские ДРГ пробираются прямо к Покровску - это может представлять угрозу для мирных жителей и оборонительных объектов в городе.

"В сам Покровск просачивается вражеское ДРГ, последствия очень негативные", - написал Бунятов.

Он добавил, на участках, где работают эффективные подразделения БпЛА, ситуация остается под контролем бойцов ВСУ. По словам Бунятова, российских захватчиков удается выявлять и уничтожать еще за 1-5 км до их позиций.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, российские оккупанты проникли в Покровск. Украинские бойцы сообщили, что первые группы российской пехоты в Покровске зафиксировали еще 5 дней назад - 17 июля. Сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп врага.

Кроме того, военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что российские захватчики собрали более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет врагу активно давить на позиции украинских бойцов.

Между тем руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предупредил, что потеря Покровска может иметь катастрофические последствия.

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О персоне: Станислав Бунятов

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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война в Украине линия фронта Покровск Станислав Бунятов
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