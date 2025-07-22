Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

Кратко:
- За сутки произошло 139 боевых столкновений
- На Покровском направлении - 43 атаки врага
- РФ нанесла 24 ракетных и 45 авиаударов
По состоянию на 22:00 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Почти треть из них сосредоточилась на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба.
"С начала суток произошло 139 боевых столкновений. Противник нанес один массированный ракетный удар двадцатью четырьмя ракетами и сорок пять авиационных ударов, сбросив шестьдесят одну управляемую авиационную бомбу. Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск", - сообщили в Генштабе.видео дня
Основные направления и боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать вражеских атак, одно боестолкновение еще продолжается. Оккупанты нанесли четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществили 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки врага в районах Волчанска, Каменки, Строевки и Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков вблизи Нового Мира, Карповки, Колодязов, Ямполовки, Торского и в направлениях Серебрянки, Среднего, Шандриголово, Григорьевки. Еще три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.
На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.
На Торецком направлении оккупанты девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.
Ситуация на Покровском направлении
В течение дня на Покровском направлении враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боестолкновения продолжаются.
По предварительным данным, на этом направлении обезврежен 81 оккупант, из которых 46 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов и поразили одну вражескую пушку.
Другие направления
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону Александрограда, Воскресенки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районе Каменского, но подразделения Сил обороны успешно отбили вражеский натиск. Вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как писал Главред, в течение 20 июля на линии фронта зафиксировано 122 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Наибольшая активность противника отмечена на Покровском направлении - там украинские военные отбили 34 штурма из 36.
Кроме того, в воскресенье, 20 июля, Силы обороны Украины нанесли немало успешных ударов по противнику в различных локациях. Украинские бойцы поразили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300П и радиолокационный комплекс "Небо-М" в Белгородской области.
Также российские захватчики начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Цель врага - оттянуть резервы украинских бойцов с Купянского направления.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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