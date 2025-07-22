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Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

Руслан Иваненко
22 июля 2025, 02:13
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ВСУ отбили атаки на десяти направлениях, бои продолжаются вблизи Лимана, Покровска и Торецка.
ВСУ, Фронт, Война
На Покровском направлении зафиксировано 43 штурма, украинские силы уничтожили 81 оккупанта/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • За сутки произошло 139 боевых столкновений
  • На Покровском направлении - 43 атаки врага
  • РФ нанесла 24 ракетных и 45 авиаударов

По состоянию на 22:00 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Почти треть из них сосредоточилась на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба.

"С начала суток произошло 139 боевых столкновений. Противник нанес один массированный ракетный удар двадцатью четырьмя ракетами и сорок пять авиационных ударов, сбросив шестьдесят одну управляемую авиационную бомбу. Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск", - сообщили в Генштабе.

видео дня

Основные направления и боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать вражеских атак, одно боестолкновение еще продолжается. Оккупанты нанесли четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и осуществили 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки врага в районах Волчанска, Каменки, Строевки и Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков вблизи Нового Мира, Карповки, Колодязов, Ямполовки, Торского и в направлениях Серебрянки, Среднего, Шандриголово, Григорьевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

На Торецком направлении оккупанты девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

Ситуация на Покровском направлении

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежен 81 оккупант, из которых 46 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов и поразили одну вражескую пушку.

Другие направления

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону Александрограда, Воскресенки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районе Каменского, но подразделения Сил обороны успешно отбили вражеский натиск. Вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, в течение 20 июля на линии фронта зафиксировано 122 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Наибольшая активность противника отмечена на Покровском направлении - там украинские военные отбили 34 штурма из 36.

Кроме того, в воскресенье, 20 июля, Силы обороны Украины нанесли немало успешных ударов по противнику в различных локациях. Украинские бойцы поразили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300П и радиолокационный комплекс "Небо-М" в Белгородской области.

Также российские захватчики начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Цель врага - оттянуть резервы украинских бойцов с Купянского направления.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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