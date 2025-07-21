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Ситуация на фронте обостряется: Генштаб рассказал, куда враг бросил основные силы

Руслан Иваненко
21 июля 2025, 00:24
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ВСУ отбили более сотни атак по всей линии фронта и уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц техники.
Фронт, Война
Враг сконцентрировал основные силы на Покровском направлении, но понес значительные потери в живой силе и технике / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Произошло 122 боестолкновения за сутки
  • Покровское направление - 36 атак, 34 из них отражены
  • Россияне применили более 1400 дронов-камикадзе

В течение 20 июля на линии фронта зафиксировано 122 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Наибольшая активность противника отмечена на Покровском направлении - там украинские военные отбили 34 штурма из 36. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по состоянию на 22:00.

"В общем, с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения... Сегодня российские захватчики нанесли два ракетных удара, применив 5 ракет, 53 авиационных ударов, сбросив при этом 71 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1427 дронов-камикадзе и осуществили 4327 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам", - отмечается в сообщении.

видео дня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боевых столкновений, пять из которых еще продолжаются. Противник совершил 9 авиаударов, сбросил 12 управляемых авиабомб и провел 229 артобстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза в районах Волчанска, Красного Первого, Кутьковки и Старицы.

На Купянском направлении зафиксировано четыре попытки наступления возле Кондрашовки, Зеленого Гая и Купянска, одна атака еще продолжается.

Семь населенных пунктов стали очагами вражеских штурмов на Лиманском направлении - украинские защитники отбили 17 атак, еще три боя продолжаются.

На Северском направлении - шесть атак, три из которых остаются активными. Под огнем были районы Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки.

Единственный бой на Краматорском направлении произошел в районе Предтечино.

На Торецком направлении произошло восемь боестолкновений - в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и Катериновки. Две атаки еще продолжаются.

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Покровском направлении: противник 36 раз штурмовал позиции вблизи населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска и Мирнограда.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Наши защитники отбили 34 штурма, еще два боестолкновения продолжается до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 130 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, пять мотоциклов, три пушки, 14 беспилотных летательных аппаратов, три антенны управления БпЛА, два пункта управления БпЛА, также повреждены три единицы автомобильной техники, две пушки и две антенны управления БпЛА российских оккупантов", - говорится в отчете Генштаба.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 10 атак вблизи Ялты, Мирного, Толстого, Воскресенки, Малиевки, Зеленого Поля, Темировки и Новополя. Еще три боя продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий не зафиксировано, но враг нанес авиаудары по Плавням и Приморскому.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, диверсионная группа Легиона "Свобода России" 17 июля проникла более чем на 30 км вглубь оккупированной Запорожской области в Великую Белозерку. Во время операции уничтожены трое оккупантов, потерь среди легионеров нет.

Напомним, Россия распространяет информацию о штурме Покровска в Донецкой области, но представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг это. По его словам, ситуация на направлении остается стабильной уже неделю, а заявления оккупантов - фейки.

Кроме того, в течение дня российские войска атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Также зафиксирован ракетный удар по Павлоградскому району. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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