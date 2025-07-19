Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Анна Косик
19 июля 2025, 14:49
1173
Россияне собрали большую силу в направлении двух важных городов Донецкой области.
ВСУ, покровское направление
Что происходит на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 108 ОБрТрО, Генштаб ВСУ

Что сказал Трегубов:

  • Информация о штурмах Покровска не соответствует действительности
  • Враг пытается прорваться в направлении Константиновки
  • Ситуация сложная на всех участках фронта

В стране-агрессоре России начали распространять информацию, что их армия начала активные штурмы на город Покровск, что в Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" ответили, действительно ли это так.

Представитель Виктор Трегубов в эфире Еспресо сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается неизменной в течение последней недели. А любые заявления оккупантов являются не более чем очередным фейком.

видео дня
Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Россияне пытаются продвинуться на север от Покровск-Константиновка. Именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Россияне пробуют развивать наступление в направлении Константиновки, а также пытаются обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда", - рассказал он.

Военный отметил, что ситуация по всей линии фронта остается крайне напряженной из-за активных штурмов, в том числе и на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.

В ОТУ Донецк добавили, что в Покровске Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия, направленные на выявление и нейтрализацию вражеских ДРГ.

При этом все попытки противника проникнуть в город завершаются поражениями – диверсионные группы обезвреживаются на подступах к Покровску. Так что ситуация находится под полным контролем.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Впоследствии стало известно, что 18 июля украинские военные успешно остановили попытку прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск в Донецкой области.

Напомним, Главред писал, что проекту "Хочу жить" передали документы, которые раскрывают правду о масштабах потерь войск страны-агрессора России на Покровском направлении.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все горело, есть погибшие: РФ ударила баллистикой по Днепропетровской области

Все горело, есть погибшие: РФ ударила баллистикой по Днепропетровской области

15:18Украина
Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

14:49Фронт
Дочь не видела маму с начала войны: эмоциональное возвращение детей из оккупации

Дочь не видела маму с начала войны: эмоциональное возвращение детей из оккупации

14:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Масштабные взрывы сразу в нескольких городах - РФ ударила по Украине баллистикой

Масштабные взрывы сразу в нескольких городах - РФ ударила по Украине баллистикой

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

Последние новости

15:36

В России сделали циничное заявление после ракетного обстрела Украины - детали

15:32

Украина может перейти на 4-дневную рабочую неделю: названо условие и сроки

15:18

Жена Козловского показала свою фигуру и то, как певец тренирует подтянутое тело

15:18

Все горело, есть погибшие: РФ ударила баллистикой по Днепропетровской областиФото

15:16

Руки будут идеально чистыми: как отмыть пальцы от сока картошки и ягод за минуту

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
15:06

Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов

14:49

Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

14:39

Дочь не видела маму с начала войны: эмоциональное возвращение детей из оккупацииФото

14:38

Украину раскалит до +37 градусов: стала известна дата сильной жары

Реклама
14:16

Олег Винник вызверился на своих хейтеров и развенчал мифы о себе

14:09

Идеальная начинка для пирога: как заморозить сливы с цедрой лимона и медомВидео

13:50

Украинцам выплатят пенсию в 11 тысяч гривен: что нужно для такой суммы

13:47

Метод, который спасет ноги от натирания: как расширить обувь в домашних условиях

13:24

Зебру найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку есть всего 5 секунд

12:48

Как уничтожить портулак на огороде: китайский метод борьбы с коварным сорняком

12:46

Мобилизация не компенсирует: АТЕШ рассказали о серьезной проблеме в армии РФ

12:06

ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет: эксперты озвучили список

12:01

Лишить РФ возможности штурмовать: военный вышел с заявлением о наступлении ВСУ

11:32

Как снять "порчу": священник честно ответилВидео

11:26

Украина будет ждать: СМИ выяснили, что обещанная союзниками Patriot еще строится

Реклама
11:06

Именитая Серена Уильямс похвасталась роскошным прессом в бикини

10:50

"Шансы обоих соперников равны": известный боксер сделал тревожный прогноз боя Усика

10:25

300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:23

Персики будут благодарны: назван чудо-препарат против курчавости листьевВидео

10:09

ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

09:27

Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

09:15

"Самая массированная атака": РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия

09:04

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

08:10

РЭБ имеют низкую эффективность против дронов?мнение

07:52

Вспыхнула 9-этажка: РФ ударила по Одессе, есть погибшая и раненые - все деталиФотоВидео

07:10

Где три различия между парнями: на поиск разгадки есть всего 15 секунд

06:50

Россия больше ничем не удивит: все, на что способна - уже на столемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой, которая ест лапшу, за 51 с

05:25

Как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися": учитель объяснилаВидео

04:56

О России еще никто не знал: где и кто придумал окрошку

04:30

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

04:04

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

03:30

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

03:02

Что реально отпугивает комаров за секунды - проверенные средства против москитовВидео

02:49

РФ под массированной атакой дронов: взрывы гремят в Подмосковье

Реклама
02:20

Заметите ли вы ошибку на рисунке за 5 секунд: головоломка для вундеркиндов

01:46

О пауках в доме можно забыть навсегда - поможет спрей из 2 ингредиентов

00:43

РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве: на месте прилетов сильный пожар

00:06

Закончится ли война в 2025 году: Мадяр озвучил неутешительный прогноз

18 июля, пятница
23:32

"Мы не просили их воевать": у Орбана сделали циничное заявление об Украине

22:41

В Киеве слышны взрывы: на столицу летят "табуны" ШахедовВидео

22:03

Чем отличаются 2 дедушки: с загадкой справятся только настоящие интеллектуалы

22:02

Хороших новостей нет: Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

21:47

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

21:38

В мире такого нет: Украина создала новый тип оружия

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять