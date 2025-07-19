Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Россияне собрали большую силу в направлении двух важных городов Донецкой области.

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Что происходит на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 108 ОБрТрО, Генштаб ВСУ

Что сказал Трегубов:

Информация о штурмах Покровска не соответствует действительности

Враг пытается прорваться в направлении Константиновки

Ситуация сложная на всех участках фронта

В стране-агрессоре России начали распространять информацию, что их армия начала активные штурмы на город Покровск, что в Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" ответили, действительно ли это так.

Представитель Виктор Трегубов в эфире Еспресо сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается неизменной в течение последней недели. А любые заявления оккупантов являются не более чем очередным фейком.

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Покровск / Инфографика: Главред

"Россияне пытаются продвинуться на север от Покровск-Константиновка. Именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Россияне пробуют развивать наступление в направлении Константиновки, а также пытаются обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда", - рассказал он.

Военный отметил, что ситуация по всей линии фронта остается крайне напряженной из-за активных штурмов, в том числе и на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.

В ОТУ Донецк добавили, что в Покровске Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия, направленные на выявление и нейтрализацию вражеских ДРГ.

При этом все попытки противника проникнуть в город завершаются поражениями – диверсионные группы обезвреживаются на подступах к Покровску. Так что ситуация находится под полным контролем.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Впоследствии стало известно, что 18 июля украинские военные успешно остановили попытку прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск в Донецкой области.

Напомним, Главред писал, что проекту "Хочу жить" передали документы, которые раскрывают правду о масштабах потерь войск страны-агрессора России на Покровском направлении.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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