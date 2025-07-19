ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

Ситуация остается напряженной, но украинские военные продолжают стойко держать оборону.

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ВСУ остановили атаку ДРГ вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Коротко:

ВСУ предотвратили прорыв врага в Покровске

Вражеская ДРГ ликвидирована на подступах к городу

18 июля украинские военные успешно остановили попытку прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск в Донецкой области. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Генерал отметил, что уже проинформировал президента Владимира Зеленского об оперативной ситуации на линии фронта. В частности, акцент был сделан на направлениях возле Покровска и Новопавловки, где украинские силы стойко удерживают свои позиции, несмотря на постоянное давление со стороны противника.

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"Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках завоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", - подчеркнул Сырский.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Кроме этого, генерал отметил, что вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем они обсудили потребности армии, в частности относительно поставок вооружения для ведения ударов на дальние расстояния.

Ситуация на фронте - что происходит

Напомним, как ранее сообщал Главред, накануне над Кинбурнской косой подняли украинский флаг. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что факт установления государственного флага на Кинбурнской косе уже сам по себе является важным.

Начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГПСУ "Стальной кордон" Иван Шевцов рассказал, что ВСУ могут выбить россиян из одной области Украины. По его словам, уже есть несколько освобожденных населенных пунктов, проводятся контрнаступательные действия.

В Генштабе также раскрыли детали, как Покровское направление стало ловушкой для оккупантов. Сообщается о текущих боях, в которых украинские войска наносят значительные потери противнику.

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Об источнике: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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