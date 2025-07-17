Как Покровское направление стало ловушкой для оккупантов: в Генштабе раскрыли детали

Генштаб ВСУ фиксирует активность оккупантов и сообщает о текущих боях, в которых украинские войска наносят значительные потери противнику.

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Российские войска атакуют позиции украинских защитников более ста раз за сутки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

За сутки зафиксировано 112 боевых столкновений и 46 авиаударов по позициям ВСУ

На Покровском направлении враг 36 раз пытался прорваться, потеряв более 200 человек

Российские войска применили 1292 дрона-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и 63 управляемые авиабомбы. Также оккупанты использовали 1292 дроны-камикадзе и осуществили 4140 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Всего с начала этих суток произошло 112 боевых столкновений. Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 63 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1292 дроны-камикадзе и осуществили 4140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сводке Генштаба. видео дня

На разных направлениях украинские защитники отражали атаки врага:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях - 11 штурмов, 3 боя продолжаются.

направлениях - 11 штурмов, 3 боя продолжаются. Южно-Слобожанское направление претерпело 10 попыток прорыва в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и Кудиевки, 3 боя продолжаются.

направление претерпело 10 попыток прорыва в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и Кудиевки, 3 боя продолжаются. На Купянском направлении украинские военные отбили две атаки в районах Синьковки и Загрызово.

направлении украинские военные отбили две атаки в районах Синьковки и Загрызово. Лиманское направление подверглось 16 атакам в районах Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Серебрянка, 3 боя продолжаются.

направление подверглось 16 атакам в районах Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Серебрянка, 3 боя продолжаются. На Северском направлении отражено 3 штурма врага.

направлении отражено 3 штурма врага. Краматорское направление - 3 атаки в районах Орехово-Васильевки и возле Белой Горы.

направление - 3 атаки в районах Орехово-Васильевки и возле Белой Горы. Торецкое направление - 6 атак, 5 из них отбиты, бой продолжается.

направление - 6 атак, 5 из них отбиты, бой продолжается. Покровское направление - 36 атак в районах Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка, 4 боя продолжаются. Здесь было обезврежено более 200 оккупантов.

Покровск / Инфографика: Главред

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 129 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три автомобиля, 11 мотоциклов, 32 БпЛА, миномет и антенну управления БпЛА; повреждены танк, миномет, четыре пушки, три укрытия для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов", - сообщает Генштаб.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону в районах Поддубного, Мирного, Свободного Поля и Зеленого Поля, 2 боя продолжаются. На других направлениях существенных изменений нет.

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Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного.

Ранее сообщалось о том, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Кроме того, сообщалось о том, что войска РФ усилили атаки на важном направлении. Войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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