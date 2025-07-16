В ВСУ заявили об уничтожении позиций на юге и раскрыли, есть ли продвижение РФ

На Гуляйпольском направлении продолжались довольно жестокие бои, рассказал Владислав Волошин.

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ВСУ дают отпор россиянам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

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Войска РФ не могут удержаться в Малиновке

Враг пытался атаковать, применяя моторизованные штурмы

Российские войска не могут удержаться в Малиновке в Запорожской области, в то же время, там враг уничтожил фактически все позиции украинских войск.

Как передает Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель ОК "Південь" Владислав Волошин.

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"Захваченный какой-то населенный пункт - это громко сказано, поэтому противник просто уничтожает и населенный пункт, и все наши позиции, которые там есть, пытается нас отодвинуть, чтобы Силы обороны Украины отошли с тех или иных рубежей, но сами захватить и удержать эти рубежи противник не может", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что на этом направлении продолжались довольно жестокие бои.

"Враг пытался атаковать, даже применяя моторизованные штурмы на мотоциклах. Он уничтожил фактически там все позиции, но удержаться в Малиновке он пока не может. Силы обороны Украины контролируют огнем все эти позиции и этот бывший населенный пункт", - добавил Волошин.

Что говорят в Генштабе

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

/ t.me/GeneralStaffZSU

Отметим, что согласно сообщению ISW, оккупанты недавно захватили село Малиновка, расположенное западнее Гуляйполя. Российские подразделения якобы активизировали свои действия на направлении еще в начале мая и смогли продвинуться в конце июня.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что войска РФ усилили атаки на важном направлении. Войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного.

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О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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