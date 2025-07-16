Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Оружие для обороны или наступления: дипломат оценил, что может получить Украина

Анна Косик
16 июля 2025, 09:28
47
Украине важно правильно подойти к вопросу получения оружия, которое будет соответствовать будущей стратегии.
Военная помощь, Украина и НАТО
Имеет ли Украина потенциал получения наступательного вооружения / Коллаж: Главред, фото: defence.gov, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Что сказал Яременко:

  • Пока неизвестно, получит ли Украина оружие для наступления
  • Командованию нужно оценить, как дальше Украина будет продолжать борьбу против РФ

Украина в ближайшее время может получить от союзников большое количество вооружения. Однако пока речь идет только об оборонительном оружии, а не наступательном. И на это есть причина.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко. По его словам, пока рано говорить о передаче Украине оружия для наступления.

видео дня

Он убежден, что лучший формат передачи Украине вооружения - это когда политическая воля и официальные заявления о том, что будет передаваться через НАТО, где США являются ведущей силой.

"Поэтому, имея политический сигнал своей столицы, профессионалы смогут быстро решать вопросы и не противоречить политической воле столицы", - отметил дипломат.

Украина сейчас должна оценить, что ей сейчас более нужно: оружие для обороны, или наступления. Это все зависит от стратегии продолжения борьбы против страны-агрессора России.

"Нужно исходить из того, что Украина просит, что ей нужно, какая ее концепция. И уже тогда мы получим положительный ответ или нет. Я не уверен, что украинское оборонное ведомство и наши специалисты мыслят так, как это обсуждается в СМИ, поэтому не стоит на этом обращать внимание как на проблему", - добавил Яременко.

Предоставление Украине оружия - последние новости

Напомним, Главред писал, что США планируют передать Украине современные системы вооружения, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это решение принято на фоне активизации российских атак и постоянной угрозы с воздуха, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Впоследствии стало известно, что Украина скоро получит ракеты Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Их уже отгружают союзникам. При этом Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли страны НАТО и Евросоюз.

Ранее несколько стран Европейского Союза подтвердили готовность закупить американское вооружение, чтобы впоследствии передать его Украине. Инициатива обсуждается после заявления Дональда Трампа, которое он озвучил накануне.

Больше новостей:

О персоне: Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Дональд Трамп военная помощь Богдан Яременко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Кривой Рог, Харьков, Винницу: есть "прилеты" 57 дронов и одной ракеты

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков, Винницу: есть "прилеты" 57 дронов и одной ракеты

09:16Война
Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний

09:00Интервью
Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для Украины

Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для Украины

08:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Весам - ожидание, Рыбам - положиться на мир

Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Весам - ожидание, Рыбам - положиться на мир

Китайский гороскоп на сегодня 16 июля: Козлам - тревога, Змеям - обман

Китайский гороскоп на сегодня 16 июля: Козлам - тревога, Змеям - обман

Россияне перешли границу Украины в новой точке и начали наступление - детали от ВСУ

Россияне перешли границу Украины в новой точке и начали наступление - детали от ВСУ

Резкое похолодание с ливнями и градом накроет Украину: стала известна точная дата

Резкое похолодание с ливнями и градом накроет Украину: стала известна точная дата

Впервые с 2023 года: оккупанты захватили территории на "тихом" направлении

Впервые с 2023 года: оккупанты захватили территории на "тихом" направлении

Последние новости

10:28

УАЗ взлетел в воздух: ГУР сообщила о ликвидации в Токмаке операторов БПЛА РФ

10:22

Китайский гороскоп на завтра 17 июля: Козлам - обиды, Лошадям - страх

09:56

Гороскоп на завтра 17 июля: Весам - захватывающая ситуация, Рыбам - расходы

09:28

Оружие для обороны или наступления: дипломат оценил, что может получить Украина

09:28

"Больше не маленькая девочка": появились редкие фото дочери Владимира Зеленского

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
09:26

Никто не знал: биологический сын Джоли и Питта шокировал своими достижениями

09:16

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков, Винницу: есть "прилеты" 57 дронов и одной ракетыФото

09:03

Трамп подарил Путину еще 50 дней войнымнение

08:11

РФ наращивает использование в Украине опасного типа оружия: в ЕС бьют тревогу

Реклама
08:09

Patriot уже в пути: союзники начали отгрузку ракет для УкраиныВидео

07:27

Беспрецедентная атака РФ на Кривой Рог: разрушено предприятие, нет света, проблемы с водой

07:10

Загадка для людей с высоким IQ: надо найти букву G за 21 секунду

06:43

Почему Трамп резко изменил позицию по помощи Украинемнение

06:41

РФ нанесла удар по Виннице: повреждена инфраструктура, ранены мирные жителиВидео

05:50

Ребус для гениев: найдите 4 отличия на картинках с семьей в комнате за 17 с

05:35

"Бусификация" добила армию РФ - что теперь задумал Кремль и чего ждать УкраинеВидео

05:23

Как навсегда избавиться от муравьев в доме: два надежных метода

05:05

Что означает слово "картатий": лишь единицы догадаютсяВидео

04:14

Новый этап: чем Путин очаровал Трампа и что будет дальше в отношениях США и РФ

03:30

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

Реклама
03:02

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

02:30

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФВидео

02:10

"Нашли новообразование": мисс Украина Вселенная-2021 попала в больницу

02:03

Обязательно ли хоронить покойников в новой одежде: священник объяснил, как поступить

01:30

Ночная русалка Селин: тяжелобольная Дион сияет на новых фото

01:16

Трамп обещает 17 Patriot: эксперт раскрыл, сколько может получить Украина

00:39

"Слишком обижена на меня": Вирастюк после развода продолжает судиться с женой

00:08

Это чудо: жена Николаева спела оду Алле Пугачевой

15 июля, вторник
23:54

Нашлась на улице одна: где сейчас Алла Пугачева

23:31

Принц Уильям принял важное решение в отношении брата

23:23

Денег не будет хватать даже на еду: когда россияне перейдут в "режим выживания"Видео

23:20

По меньшей мере 17 взрывов: первые подробности атаки на Харьков и Кривой Рог

23:07

Может ли Украина запускать Tomahawk: эксперт назвал неожиданное решение

22:26

Кабмин назначил нового языкового омбудсмена: что о ней известно

22:08

Почему пустую бутылку не стоит оставлять на столе: что скрывает народная примета

21:45

Сколько из Украины выехало людей: социолог поразил статистикой

21:37

"Это и есть счастье": Павел Зибров удивил фотографией с дочерью

21:37

Может ли Украина бить по Москве и дадут ли США оружие - Трамп поставил точку

21:34

Будут притягивать деньги, как магнит: 3 знака зодиака получат прибыль до конца лета

21:33

Почему покойника выносят ногами вперед: священник объяснилВидео

Реклама
21:21

Белье засияет чистотой: какую таблетку из аптечки закинуть в стиральную машинку

21:00

Путин оказался перед выбором относительно войны - все решится через два месяца

21:00

Напряжение на "Уэмбли": что сделал Дюбуа во время битвы взглядовВидео

20:51

Одна страна ЕС не будет покупать оружие для Украины у США, у другой требование - СМИ

20:46

Головоломка с двойным дном: найти спрятанную сову в лесу всего за 9 секунд

20:45

"Был удар камнями": Василий Вирастюк рассказал о смерти жены

20:40

Готов ли Трамп поставлять Украине ракеты большой дальности: CNN раскрыло детали

20:25

Сойдутся 2 фактора: эксперт сказал, как Украина может "выгнать" россиян на протесты в РФВидео

20:18

Самые ненадежные автомобили: автомеханик назвал модели, которые не стоит покупать

20:03

Что делать с томатами в июле, чтобы был хороший урожай: советы опытного дачникаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять