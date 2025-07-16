Оружие для обороны или наступления: дипломат оценил, что может получить Украина

Украине важно правильно подойти к вопросу получения оружия, которое будет соответствовать будущей стратегии.

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Имеет ли Украина потенциал получения наступательного вооружения / Коллаж: Главред, фото: defence.gov, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Что сказал Яременко:

Пока неизвестно, получит ли Украина оружие для наступления

Командованию нужно оценить, как дальше Украина будет продолжать борьбу против РФ

Украина в ближайшее время может получить от союзников большое количество вооружения. Однако пока речь идет только об оборонительном оружии, а не наступательном. И на это есть причина.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко. По его словам, пока рано говорить о передаче Украине оружия для наступления.

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Он убежден, что лучший формат передачи Украине вооружения - это когда политическая воля и официальные заявления о том, что будет передаваться через НАТО, где США являются ведущей силой.

"Поэтому, имея политический сигнал своей столицы, профессионалы смогут быстро решать вопросы и не противоречить политической воле столицы", - отметил дипломат.

Украина сейчас должна оценить, что ей сейчас более нужно: оружие для обороны, или наступления. Это все зависит от стратегии продолжения борьбы против страны-агрессора России.

"Нужно исходить из того, что Украина просит, что ей нужно, какая ее концепция. И уже тогда мы получим положительный ответ или нет. Я не уверен, что украинское оборонное ведомство и наши специалисты мыслят так, как это обсуждается в СМИ, поэтому не стоит на этом обращать внимание как на проблему", - добавил Яременко.

Предоставление Украине оружия - последние новости

Напомним, Главред писал, что США планируют передать Украине современные системы вооружения, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это решение принято на фоне активизации российских атак и постоянной угрозы с воздуха, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Впоследствии стало известно, что Украина скоро получит ракеты Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Их уже отгружают союзникам. При этом Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли страны НАТО и Евросоюз.

Ранее несколько стран Европейского Союза подтвердили готовность закупить американское вооружение, чтобы впоследствии передать его Украине. Инициатива обсуждается после заявления Дональда Трампа, которое он озвучил накануне.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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