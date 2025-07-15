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Война будет стоить дорого: США намекнули Путину на новый уровень ответственности

Руслан Иваненко
15 июля 2025, 01:00
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США усиливают обороноспособность Украины, поставляя современные зенитные системы Patriot для защиты от российских атак.
Трамп, Путин
Президент Трамп подчеркнул, что мир возможен, но за агрессию России придется заплатить высокой ценой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главные тезисы:

  • Уитакер: Patriot помогут Украине и создадут рабочие места в США
  • Трамп предупредил Путина: мир возможен, но за войну придется платить
  • США сочетают военную помощь с экономическим интересом

США планируют передать Украине современные системы вооружения, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это решение принято на фоне активизации российских атак и постоянной угрозы с воздуха, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, поставки вооружения не только усилят обороноспособность Украины, но и принесут дополнительные выгоды американской экономике. В частности, речь идет о создании новых рабочих мест и увеличении производства в сфере оборонной промышленности.

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"Президент Трамп очень ясно дал понять Владимиру Путину: "Мы даем вам шанс на мир, но если вы хотите войны, за нее придется заплатить"," - подчеркнул Уитакер.

Он также отметил, что такой подход демонстрирует новую стратегию США - сочетать военную поддержку союзников с внутренним экономическим развитием. По словам Уитакера, Америка заинтересована в том, чтобы быть не только гарантом безопасности, но и лидером в сфере оборонных технологий.

Заявления Трампа по Украине - новости по теме

Как писал Главред, вечером 13 июля Трамп сообщил журналистам, что оружие, которое он отправит в Украину через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного (оборудования)", в частности батареи ПВО Patriot.

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины. Как ожидается, он будет включать наступательное оружие большой дальности. Как пишет Axios со ссылкой на источники, план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву.

Кроме того, президент США Дональд Трамп, возможно, прозрел в отношении хозяина Кремля Владимира Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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