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Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует

Мария Николишин
13 июля 2025, 07:57обновлено 13 июля, 09:18
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Вероятно, Трамп будет пытаться послать сигнал России.
Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует
Новое финансирование от США / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

  • Украина может получить финансирование от США
  • Трамп, вероятно, планирует прислать Украине больше оборонительного оружия
  • Он также может конфисковать российские активы за рубежом

Дональд Трамп может одобрить новое финансирование для Украины. Он рассматривает такую возможность впервые с момента вступления в должность президента США в январе. Об этом пишет CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания рассказали, что новое финансирование от президента США может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни нанесла удары по Украине с помощью беспилотников и ракет.

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"За последние дни Россия осуществила крупнейшую атаку беспилотников по Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года по Киеву и другим городам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дональд Трамп в начале этой недели намекнул, что планирует прислать Украине больше оборонительного оружия. Всего за несколько дней до этого его администрация приостановила некоторые поставки оружия - шаг, который один из чиновников Белого дома назвал частью более широкого глобального обзора поставок оружия.

Официальные лица США рассказали, что Трамп имеет под рукой 3,85 миллиарда долларов США, оставшихся со времен администрации Байдена и которые можно было бы использовать для отправки американской военной техники в Украину.

Они также добавили, что Трамп имеет полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов США российских активов за рубежом и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этими полномочиями.

Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует
Помощь США / Инфографика: Главред

Помощь США - что известно

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты снова начали поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов и высокоточных ракет GMLRS. Поставки этих видов вооружения были возобновлены через несколько дней после того, как администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила отправку определенной критически важной военной помощи Киеву.

Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями России и заявил, что передавать вооружение Украине планирует через структуру НАТО.

Стоит добавить, что ранее Трамп заверил Зеленского в том, что Вашингтон предоставит Украине столько военной поддержки, сколько будет возможно.

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Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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