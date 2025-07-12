Трамп и Путин "разменяли Украину": эксперт назвал главную цель США

Дело в чисто прагматичном размене, когда Дональд Трамп за счет Украины решил вопрос Израиля, считает Роман Свитан.

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Появился новый прогноз дальнейших шагов Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, WhiteHouse

Важное из заявлений Свитана:

Ситуации с войной в Украине и на Ближнем Востоке взаимосвязаны

Трамп за счет Украины решил вопрос Израиля

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что ситуации с войной в Украине и на Ближнем Востоке взаимосвязаны.

"Для решения вопроса Израиля нужно было нейтрализовать Иран и помощь Ирану Россией, тем более, они заключили договор о взаимопомощи, в том числе военной. Как нейтрализовать российскую помощь? Предложить что-то Путину. Вот Путин и разменял Иран на Украину, и Трамп на это пошел, потому и решил вопрос Израиля", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что дело в чисто прагматичном размене, когда Трамп просто за счет Украины решил вопрос Израиля.

"Трамп и Путин заключили сделку: Путин пообещал не помогать Ирану, а Трамп пообещал не помогать Украине. И эта сделка сейчас соблюдена, по крайней мере, Путиным. И Путин сейчас может требовать от Трампа соблюдать его часть сделки – не помогать Украине. Что Трамп и делает. Так что дело не в личной привязанности, а в прагматизме", - уверен он.

По словам аналитика, Трамп понимает, что условия сделки придется соблюдать, ведь у РФ есть рычаги давления.

"Трамп не будет помогать Украине, а давить на Путина он сможет только с помощью тех же санкций, если они будут использоваться в ручном управлении именно им. Законопроект о санкциях Грэм зачистил и фактически дал возможность Трампу пользоваться им так, как он хочет", - убежден он.

Собеседник считает, что законопроект США о санкциях может заставить Путина воздержаться от помощи Ирану, но за счет Украины.

"Мы от этого не получим ничего. Поскольку любая заваруха на Ближнем Востоке сразу влечет за собой повышение цен на нефть, россияне в результате гребут деньги лопатой, а мы при этом больше платим за топливо. Так что многого ждать от этого закона нам точно не нужно", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов. В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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