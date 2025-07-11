Война не закончится раньше 2028-2029 годов, Крым будет освобожден еще при Путине – Свитан

У России есть три ахиллесовых пяты, а Украина может производить ракеты, способные достать до Урала, и будет бить по слабым местам РФ, отметил Роман Свитан.

https://glavred.info/interview/voyna-ne-zakonchitsya-ranshe-2028-2029-godov-krym-budet-osvobozhden-eshche-pri-putine-svitan-10680056.html Ссылка скопирована

Путину может прилететь табакерка в висок, два блока в России способны это организовать – Свитан / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса ВСУ, венным летчиком-инструктором Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, почему после войны в Украине Россию постигнет участь СССР, какие два блока в России способны организовать табакерку в висок Путину, почему войска РФ будут бежать из Крыма даже при сильной России, какие три ахиллесовы пяты есть у России, а также какое украинское оружие способно пощекотать нервы Кремлю.

Представляем третью часть стенограммы чата с Романом Свитаном.

Первую часть разговора с Романом Свитаном, в которой он рассказал, чем будет опасна вторая волна российского наступления-2025, дойдут ли войска Путина до Сум и Днепра, а также какие новые возможности появятся у Украины в начале 2026 года, читайте, перейдя по ссылке.

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Вторую часть чата с Романом Свитаном, в которой он рассказал, почему российские удары по украинским городам станут более массированными, как Украина может развалить Россию за полгода и обеспечить себе спокойный 2026 год, и почему даже с войсками Ким Чен Ына Путин не в силах добиться перелома на фронте, читайте здесь.

Dim-dim:Почему россияне безразличны к количеству жертв в войне против Украины, которое перевалило за миллион убитыми и ранеными? Что способно вывести россиян на улицы?

Роман Свитан: Россиян ничто не выведет на улицы. И бунтов не будет в российской армии, она просто не способна на них. Выплеск Пригожина был в большей мере связан с экономическими вопросами, а точнее с его взаимоотношениями с министерством обороны РФ и финансовыми потоками. Это не был выпад против системы как таковой или против коррупции в российском минобороны. Просто сначала Пригожин был встроен в эту систему, а потом его оттуда, скажем мягко, "попросили". Основная проблема в том, что это не был внутренний общероссийский протест.

Общероссийский протест невозможен в РФ, россияне поддерживают политику Путина, отметил Свитан / Скриншот

В России не может быть общего протеста.

Во-первых, РФ соткана из десятков народностей и народов. И если где-то гибнут русские, но при этом якуты, башкиры или татары не имеют отношения к войне, им все равно, пускай себе гибнут. Ведь если на линии боевого соприкосновения пережгут всех русских, татары, якуты и прочие только руки будут потирать.

Во-вторых, российский народ поддерживает политику Путина, направленную на расширение империи, россияне отнюдь не против этого. Каждый не против по своим причинам. Порой все решает меркантильный вопрос – получение субсидий от центра, ведь большинство республик субсидируются Москвой. Там, пожалуй, только Татарстан работает как донор российского бюджета и вся российская нефтянка. Кстати, Татарстан в основном за счет нефтянки и субсидирует бюджет, потому что тот же нефтепровод "Дружба" начинается в Татарстане. К слову, и руководитель российского центробанка Набиуллина – татарка.

В-третьих, внутренний протест против войны на данный момент в России полностью исключен еще и потому, что эта война может привести к созданию независимых республик, как это было при распаде Советского Союза после войны в Афганистане. После войны в Афганистане и после провала практически по всем фронтам СССР распался и дал возможность республикам стать независимыми государствами. Точно такой же процесс ждет Россию, его нужно только подтолкнуть. И большинство федеративного народа за то, чтобы война в Украине привела к развалу российской империи. Естественно, ведь гибнут русские, российская империя разваливается – и Татарстан получает независимость. Это меркантильный интерес в чистом виде.

Единственный механизм, позволяющий развалить Россию – не дать возможности Москве получать нефтедоллары, чтобы через них содержать республики. Как только прекратится поток инвестиций из Москвы в республики, республики сразу уйдут в свободное плавание. Для них тогда не будет смысла ориентироваться на Москву.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Nik:Насколько, на ваш взгляд, российская верхушка едина в вопросе продолжения войны против Украины? В России может быть разыгран сценарий с табакеркой или появлением второго Пригожина?

Роман Свитан: Может, конечно. В таком смысле российский бунт очень быстротечен, и прилететь табакерка может в любой висок Путину.

Вопрос в силах, которые могут это организовать.

Силовики? В основном все силовики за продолжение войны: они прекрасно понимают, что остановка войны рано или поздно всех российских силовиков приведет в Гаагу на пожизненное, так как они полностью в крови. Соответственно, табакерка в голову Путина от силовиков может прилететь только тогда, когда он начнет тормозить процессы, связанные с войной. Вот почему "ястребами" с тремя перьями в заднице считают именно силовиков. Патрушев, Нарышкин, Герасимов и пр. корчат из себя "ястребов", но они это делают вынужденно.

Табакерка в голову Путина может прилететь от силовиков, когда он начнет тормозить процессы, связанные с войной, считает Свитан / Фото: kremlin.ru

Экономический блок? Да, есть экономический блок, которому война – уже не мать родная. Ведь его представители попадают под постоянные и вечно усиливающиеся санкции. Впереди – мрак, и они это прекрасно понимают. И это как раз та движущая сила, которая будет пытаться остановить боевые действия и помешать развитию негативных для России сценариев, в том числе сценарий развала РФ. Они изо всех сил будут стараться собрать "скрепы", чтобы их империя, в том числе экономическая, не развалилась. Такое противостояние, конечно, может привести к табакерке в голову Путина. Вопрос – кем, когда, по каким причинам и для выполнения каких задач. Все будет зависеть от действий самого Путина.

Joker:Как вы думаете, получит ли развитие и практическую реализацию идея со спецтрибуналом для расследования преступлений России против Украины? Путину и компании грозит тюремная камера?

Роман Свитан: 649-я попытка вызвать на суд российских чертей, которые туда точно не прибудут добровольно.

Тем более, уже есть структура, которая запустила этот процесс – Международный уголовный суд. Зачем нужно было создавать еще и трибунал, чтобы что? Все это, скорее, какая-то пиар-акция.

В юридических аспектах я не разбираюсь, поскольку я все-таки военный аналитик. Если рассматривать военный аспект, то существует Международный уголовный суд, и он уже выдал ордер на арест Путина, то есть процесс относительно России уже идет. Однако само судебное разбирательство возможно только после развала российской империи, ареста виновников и препровождения их на следственные действия. Подчеркиваю, это целый процесс, и он запущен еще в 2014 году.

Кстати, я являюсь участником этого процесса: в 2014-м я был в плену и после того давал показания маршалу польского Сейма Малгожате Госевской, которая и представляла в МУС все эти материалы. С ней тогда были и журналисты, и следователи МУС. Все они брали показания первых 60-ти узников "Изоляции", и у меня в том числе.

Процесс в Международном уголовном суде против Путина запущен, но дело лежит и не движется 12 лет, отметил Свитан / Скриншот

Так что процесс уже запущен, но что толку, дело-то лежит 12-й год и не движется. А все потому, что подозреваемых нельзя достать.

Зачем запускать параллельный процесс – не ясно. Лучше было сосредоточиться на первом и основном. Ведь МУС и расположен в Гааге, и уже имеет определенные наработки по Югославии, Африке и т.д., и этому суду доверяют страны, подписавшие Римский статут.

Сложно понять, зачем было запускать параллельную историю, которая не сработает ни на что, кроме как на пиар.

Дмитрий К.:При каких условиях или событиях российский фронт может посыпаться, и путинские войска начнут уползать на границы 1991 года? Это вообще реалистичный сценарий или фантастический?

Роман Свитан: Это реалистично, но только по некоторым секторам. Допустим, из Крыма российские войска могут уползать и при сильной России, устойчивой и непоколебимой. Почему? Потому что дальними средствами поражения можно закошмарить этот, по сути, оперативный географический котел до такой степени, что российские войска там просто не смогут находиться. Ведь любое движение российских военных по Крыму тут же будет караться "молнией с неба" в виде беспилотника, ракеты или средства поражения другого уровня. И вот тогда россияне будут вынуждены отходить. Но – они не уйдут на границу 1991 года, а просто покинут территорию Крыма.

Российские войска начнут уползать из Крыма еще при сильной и непоколебимой России, уверен Свитан / Фото: Минобороны РФ

Возможно просаживание российского фронта и едва ли не бегство россиян с сухопутного коридора. У нас появится возможность добиться этого в следующем году, когда будет вторая бригада F-16. Как минимум, нужно две бригады, чтобы работать на глубину 80 км. Почему россияне и пытаются расширить сухопутный коридор – чтобы не дать возможность нашей авиации заняться сухопутным коридором.

А вот на Донбассе российские войска можно будет давить только механизмами отсечения Донбасса от России по рекам: по Северскому Донцу и Дону на Ростов и Таганрог. Только такая операция позволит нам выдавливать россиян с Донбасса. Потому что в лоб это будет делать слишком сложно из-за донецких гор и высот. Высота вроде 300-350 метров, но все равно очень сложно в таких условиях создать оборонительный рубеж. В горы лезть очень тяжело, с военной точки зрения. Обойти Донбасс можно по северо-востоку и востоку, как раз по Северскому Донцу и Дону. Но такая операция возможна только при слабой России.

То есть, нам, чтобы начать освобождать Донбасс, сначала нужно, чтобы россияне побежали. Соответственно, выйти на государственную границу можно будет только тогда, когда российская экономика ляжет, и колосс на глиняных ногах начнет разваливаться. А для этого нужно уничтожить российскую нефтянку. Вот план step by step.

У России три ахиллесовых пяты.

Первая – Москва: от баллистики она не закроется, потому нужно бить по ней и прикрывать Киев и другие наши города. Любая ракета в сторону Украины – десять ракет по Кремлю. Поверьте, через несколько таких ответов у россиян, как у собаки Павлова, выработается рефлекс не смотреть косо в нашу сторону.

Вторая – Крым. С военной точки зрения, Крым удержать невозможно, если не контролировать материковую территорию (почему Россия и удерживает сухопутный коридор). Мы можем давить на Крым, и это абсолютно не является проблемой для нас.

Третья – российская нефтянка.

Если Украина будет давить на эти три точки, в течение 3-4 лет мы сможем выйти на государственные границы. Но это зависит от интенсивности помощи от наших партнеров и от возможности наших войск, в частности, количества нашего личного состава на передовой.

Mitia:Что, по-вашему, закончится скорее – Путин и его режим, Россия как государство в нынешних границах или война в Украине?

Роман Свитан: Однозначно, Путин и его режим будут пытаться удержать разваливающуюся Россию. И механизмы у них для этого есть. А пока Россия не развалится, война в Украине не закончится полностью, с выходом на государственные границы. Да и пока мы не выйдем на государственные границы, мы сами эту войну не прекратим.

Поэтому последовательность такова. Сначала – развал России или, по крайней мере, начало ее развала, который можно запустить, нанося удары по углеводородке. Потом – смена руководства в России. Или же – развал России с исчезновением ее руководства, как исчез Горбачев после развала Советского Союза. А только потом российская армия будет бежать.

Пока Россия не развалится, война в Украине не закончится полностью, считает Свитан / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Кроме того, есть другая проблема на оккупированных территориях – помимо присутствия там России, в Крыму и на Донбассе выросло целое поколение коллаборантов. Коллаборантам деваться некуда, и они будут бороться даже при развалившейся России. Поэтому я и говорю о необходимости сначала отсечь Донбасс от России и ее остатков по Дону, а только потом зачищать его от коллаборантов и российского военного присутствия там.

Так что возможна только такая последовательность: развал России, свержение Путина и лишь потом прекращение войны и зачистка освобожденных территорий.

Hugo: Все больше и больше политиков и аналитиков на Западе говорит о том, что война в Украине вряд ли закончится до 2028 года. Вот и президент Литвы об этом сказал. Согласны ли вы с такой оценкой, виден ли, с вашей точки зрения, свет в конце тоннеля?

Роман Свитан: Любая военная кампания разделена на периоды. И эти периоды вкладываются в определенные временные рамки, причем step by step.

Сначала будет освобождение Крыма, и на это придется потратить, как минимум, год. Затем год уйдет на освобождение сухопутного коридора, то есть это будет вторая летняя военная кампания у нас. Допустим, 2026 год будет годом освобождения Крыма (или сухопутного коридора), 2027-й – годом освобождения сухопутного коридора (или Крыма). А дальше мы будем заниматься Донбассом. Но к этому времени Россия должна начать разваливаться, чтобы быть неспособной поддерживать донецкую группировку. С Донбассом придется возиться полтора-два года.

Поэтому нам понадобится три-четыре года от момента начала нашей освободительной операции. Если бы 1 июля 2025 года началась освободительная операция (а, кстати, она началась – ударами по Крыму и постоянным уничтожением ПВО противника на полуострове), отсчитайте три-четыре года. Не раньше. Так что в этом случае война действительно может закончиться примерно в 2028-2029 годах.

Война в Украине будет продолжаться как минимум до 2028-2029 годов, прогнозирует Свитан / Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Федоренко_59:Решится ли Трамп на введение "адских санкций" против России? Если верить сенатору Грэму, Трамп во время игры гольф сказал ему, что "пришло время принять этот законопроект". Чем Путин так очаровал Трампа, что тот связан по рукам и ногам в отношении России, что Трамп так хочет получить от Путина, что отдает Украину ему на растерзание?

Роман Свитан: Все не так линейно. Не Путин очаровал Трампа, а Нетаньяху очаровал Трампа и потянул его решать вопросы на Ближнем Востоке. Для решения вопроса Израиля нужно было нейтрализовать Иран и помощь Ирану Россией, тем более, они заключили договор о взаимопомощи, в том числе военной.

Как нейтрализовать российскую помощь? Предложить что-то Путину. Вот Путин и разменял Иран на Украину, и Трамп на это пошел, потому и решил вопрос Израиля.

Так что дело не в очаровашке Путине, а в чисто прагматичном размене. Трамп просто за счет Украины решил вопрос Израиля. Трамп и Путин заключили сделку: Путин пообещал не помогать Ирану, а Трамп пообещал не помогать Украине. И эта сделка сейчас соблюдена, по крайней мере, Путиным. И Путин сейчас может требовать от Трампа соблюдать его часть сделки – не помогать Украине. Что Трамп и делает. Так что дело не в личной привязанности, а в прагматизме.

Этот прагматизм будет Трампу мешать. Он понимает, что условия сделки придется соблюдать, так как Россия – все-таки непростая страна, пока не развалится, и может запустить много каверзных процессов для Америки. Трамп не будет помогать Украине, а давить на Путина он сможет только с помощью тех же санкций, если они будут использоваться в ручном управлении именно им. Законопроект о санкциях Грэм зачистил и фактически дал возможность Трампу пользоваться им так, как он хочет.

Сделка Путина и Трампа состоялась и заключалась в размене Ирана на Украину, считает Свитан / Коллаж: Главред

Получит ли Трамп такой механизм давления на Путина – это вопрос голосования в Конгрессе. Однако сама риторика и такая возможность – это уже определенное давление на Путина для решения Трампом своих задач. И вряд ли это задача Украины. Это один из способов давить на Путина с помощью Украины и санкций, но для решения ближневосточного вопроса. Потому что новые атаки на Иран однозначно еще будут планироваться, и воевать там будут долго.

Трамп от Грэма получит "дубинку", чтобы заставить Путина воздержаться от помощи Ирану. С помощью и за счет Украины. Мы от этого не получим ничего. Поскольку любая заваруха на Ближнем Востоке сразу влечет за собой повышение цен на нефть, россияне в результате гребут деньги лопатой, а мы при этом больше платим за топливо. Так что многого ждать от этого закона нам точно не нужно.

Inga: Что, по-вашему, будет с украинскими городами, разрушенными в ходе войны? Вернется ли в них жизнь? Считаете ли вы целесообразным их все отстраивать?

Роман Свитан: Это будет зависеть от плана развития освобожденных территорий. Поясню. Допустим, шахты Донбасса на данный момент затоплены. Целесообразно ли их запускать вновь – большой вопрос. Это зависит от того, запустится ли Донецкий край как горно-металлургический или останется сельскохозяйственным. В зависимости от этого будет принято решение правительством о восстановлении разрушенных городов.

Города однозначно будут восстанавливаться, но – в каком ключе, до какого уровня и под какие задачи. Будет ли там металлургический комбинат или не будет, будет ли там коксохим или не будет, будет ли там работать шахта им. Засядько или не будет и т.д. Именно на такие вопросы завязано то, в каком объеме будут восстанавливаться города.

У Донбасса большой потенциал, его города будут отстраиваться после войны, но не все, отметил Свитан / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Хотя у Донбасса очень большая перспектива, особенно сейчас, когда есть потребность в редкоземельных металлах и некоторых видах топлива, в частности, сланцевого газа, которого много на Славянском направлении. Потенциал Донбасса очень большой. В зависимости от экономики будут приниматься решения. Но города однозначно будут восстанавливаться, хотя бы в каком-то объеме.

Mr Х: Какие новые разработки украинской оборонки вы считаете наиболее перспективными и способными не только пощекотать нервы России, но и организовать ей крупные проблемы? Причем не в каком-то далеком и светлом будущем, а уже сегодня.

Роман Свитан: Израильско-иранская война показала преимущества и недостатки всех новых видов вооружений. Смотрите, израильтяне и американцы сбили практически все крылатые ракеты и беспилотники, потому что аэроцель очень легко сбивать. Все системы зенитно-ракетных комплексов, вся авиация именно по такого рода целям, и нет смысла в них вкладываться. Грубо говоря, дальние беспилотники вроде "Бобр" и "Лютый" – это хорошие цели для плотной ПВО, их собьют в три секунды. А россияне увеличивают плотность своей ПВО.

Единственный способ пробить оборону противника, как показала израильско-иранская война – это баллистика. Иранская баллистика дальностью 1,5-2 тысячи км нанесла серьезный ущерб Израилю и, можно сказать, остановила дальнейшее развитие боевых действий. Еще и американцам досталось, пусть они сбили все Zolfaghar и Fateh, запущенные по Катару, так как в Дохе стоял Patriot. Да и иранцы предупредили, что будут стрелять.

Тем не менее, именно баллистика показала перспективность дальнейшего финансирования постановки задачи по производству таких средств поражения.

Потому нам сейчас важно сосредоточиться на баллистике. Также хорошо себя показывают FPV-дроны, причем разного уровня, под разным управлением и разнозадачные, для создания килл-зоны вдоль линии боевого соприкосновения. К этому вопросу нужно подойти очень скрупулезно и сосредоточиться на двух этих темах. Остальные темы развивать в зависимости от возможностей – наших и наших партнеров.

Война Ирана и Израиля показала, что нужно развивать FPV-дроны, которые показали свою эффективность в ближнем бою, и дальние средства поражения, а именно баллистику.

Кстати, Украина может производить баллистические ракеты и производила их. Например, мы производили "Гром" малой дальности (300 км), а это значит, что сможем произвести не только ракеты дальностью 500-600 км, но и межконтинентальные баллистические ракеты – сейчас они нам не нужны, но это значит, что ракеты дальностью 2-2,5 тысячи км, чтобы достать до Урала, мы производить можем.

Nelli:Украинцы часто в порыве эмоций задаются вопросом, почему мы, имея уже возможности дотянуться далеко вглубь территории России, не наносим ударов по Москве, тогда как россияне ежедневно бьют по Киеву. Как вы думаете, есть ли смысл в таких ударах по Москве, по админзданиям или военным объектам в черте города? Чтобы москвичи наконец услышали воздушную тревогу, осознали войну и, возможно, решили вопрос с первопричиной этих событий – Путиным?

Роман Свитан: Для военных такая постановка вопроса, как минимум, неактуальна, потому что они воюют с военными. А то, что делает Россия, – это терроризм. Россия бьет по мирному населению Украины, потому что и российская империя, и российская армия – это террористы. Военные, у которых обострено чувство чести, никогда не рассматривают возможность оказания давления на гражданское общество. Такой подход претит военной чести.

Наша задача – бить по военным объектам РФ, а не давить на российское общество, чтобы оно стало действовать определенным образом. Да это и нерационально – россияне просто отойдут за Урал, и их невозможно будет достать. Это не то действие, которое нам нужно, тем более, оно претит военнослужащему ВСУ.

А вот бить по военным объектам в Москве – это другое дело. А Москва напичкана военными объектами. А если говорить о центрах принятия решений, то таковыми являются даже рублевские бани – нужно только предупредить эскортниц, чтобы они покинули зону поражения, и можно "проверять температуру" в этих банях.

Москва напичкана военными объектами, по ней нужно бить баллистикой, подчеркнул Свитан / Фото: Википедия

Если серьезно, то Москва и вправду напичкана военными объектами. 30% российской высокотехнологичной военной отрасли расположено в Москве и Подмосковье. Вопрос не в том, нужно ли по ним бить (конечно, надо!), вопрос – чем. Дело в том, что беспилотники и крылатые ракеты, которые у нас есть и даже, может быть, дошли бы до Москвы, туда не доходят по той же причине, почему иранские крылатые ракеты и беспилотники не дошли до Израиля: их просто сбивают. Какой смысл отправлять в плотную систему ПВО все это? Ведь плотная многоэшелонированная система ПВО значит практически стопроцентное уничтожение аэроцелей.

По Москве нужно бить баллистикой. Потому что у России, как мы уже говорили, три ахиллесовы пяты, одна из которых – Москва, и только баллистика сможет пробить ПВО. Другая – уничтожение углеводородки, ведь плотность фронтальной ПВО пока недостаточная, и беспилотника 50 кг взрывчатки может вывести из строя нефтеперерабатывающий завод или кислородный цех металлургического комбината. Третья – Крым, по которому тоже могут работать беспилотники, причем при любой системе ПВО, и заходят они со стороны моря. Россиянам приходится использовать противоракеты либо поднимать авиацию, а авиацию сейчас сбивают наши комплексы "Магура". Так что давить на Крым и военные объекты там тоже вполне возможно.

Так что мы можем давить на Россию и ее слабые места, уничтожая военным путем ее нефтегазовую отрасль. И тогда этот колосс на глиняно-нефтяных ногах, в конце концов, свалится, и мы о нем забудем, как уже забыли о Советском Союзе. О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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