Зеленский получил 'хорошие сигналы' из США и пообещал 'кадровые выводы'

Президент требует отчетов от чиновников по каждой договоренности с партнерами.

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Зеленский анонсировал жесткие решения из-за выполнения договоренностей / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, US Army

Ключевые тезисы Зеленского:

США возобновили поставки оружия Украине

Украина работает над поставками оружия и увеличением его производства в стране видео дня

Возможны персональные кадровые выводы в Украине

Украина активно работает со своими международными партнерами над обеспечением поставок оружия и увеличением его производства непосредственно на территории страны. США возобновили поставки вооружения для ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Есть хорошие договоренности уже. Мы ожидаем еще договоренностей, будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина получила "хорошие сигналы" от европейских союзников и США. По его словам, по всем докладам, поставки вооружения уже возобновили.

"Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные - с генералом Келлогом. Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну - давление должно сработать", - добавил Зеленский.

Кадровые решения

Отдельно Зеленский подчеркнул важность ответственности правительства за выполнение договоренностей с партнерами. Он ожидает от членов правительства детальных отчетов.

"Я ожидаю детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении. Выводы будут - персональные кадровые выводы", - подчеркнул президент.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин постоянно произносит фразы, которые "красиво звучат, но не имеют смысла". В ответ на неприемлемое поведение главы Кремля, Трамп одобрил поставки Украине части оборонного вооружения.

Кроме того, по информации The Wall Street Journal, Трамп рассматривает возможность передачи Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot для укрепления защиты от российских атак.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетит Киев 14 июля и будет находиться там всю неделю. Его визит подтвердили в МИД Украины и отметили, что готовят ряд официальных встреч.

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ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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