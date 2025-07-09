Трамп может усилить ПВО Украины: что задумал глава Белого дома

Известно, что американский лидер рассматривает возможность предоставления Украине ЗРК Patriot.

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Трамп может передать Украине еще одну систему Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия

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Трамп может передать Киеву дополнительную систему ПВО Patriot

Штаты хотят защитить Украину от российских атак

Глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Трамп заявил, что США должны предоставить Украине оружие, чтобы та могла себя защитить от российских ударов. После этого заявления, по словам американских чиновников, он пообещал усилить оборону Украины от вражеских атак.

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Если такое решение примут, то ЗРК Patriot станет первой крупной системой вооружения, которую администрация Трампа предоставит Киеву самостоятельно - без предварительного одобрения со стороны Белого дома при президенте Джо Байдене.

В материале говорится, что Белый дом уже обратился к Пентагону с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, в том числе системы Patriot. Также ведется работа с иностранными партнерами относительно возможности передачи Украине больше таких ЗРК.

Издание отмечает, что Америка передала Украине три системы Patriot, еще три предоставила Германия. Дополнительную одну установку поставлено с участием европейских стран.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

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Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин кормит Белый дом бредом. Звучит красиво, но бессодержательно. По словам американского президента, Путин ведет себя неправильно, поэтому принято решение помочь Украине оружием.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

Позже в Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал предоставить Украине новые пакеты военной помощи.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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