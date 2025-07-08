Медведев раскрыл настоящее отношение Путина к словам Трампа

Россия не собирается прекращать войну.

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Россия и Путин "никак" не относятся к словам Трампа и продолжают воевать - Медведев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Медведев заявил, что Трамп устроил, мол, политические качели

Путин и оккупанты РФ никак не относятся к словам Трампа – Медведев

Медведев "собрался воевать", мол, до "победы"

Кремль видит в позиции президента США Дональда Трампа "политические качели". Страна-оккупант Россия и ее руководитель Владимир Путин "никак" не относятся к словам Трампа, а свое отношение показывают в продолжении войны против Украины, дескать, до "победы". Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он "прокомментировал" слова Трампа о намерениях США организовать новые поставки вооружений Украине.

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"Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны". Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Никак", - сказал Медведев.

Также он добавил, что страна-агрессор, как и сам Путин, "никак" не относится к заявлениям Трампа – это демонстрирует ситуация в Украине, где оккупанты продолжают наступать на поле боя.

"Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу", - набредил Дмитрий Медведев.

Заявления Трампа о войне РФ против Украины – новости:

Как сообщал Главред, 3 июля Трамп поговорил по телефону с Путиным. После разговора американский президент признался, что он "разочарован Путиным".

"Знаете, я очень разочарован разговором с президентом Путиным. Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", - сказал Дональд Трамп.

Позже Трамп переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба лидера дали положительные оценки разговору. Спустя день Трамп заявил, что Украине нужны ЗРК Patriot для того, чтобы обороняться.

США передадут Украине больше вооружений, сказал Дональд Трамп.

Мы пришлем еще оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищаться. Сейчас по ним сильно бьют. Действительно сильно. Мы должны прислать больше оружия. Прежде всего - оборонительного, но сейчас их очень-очень сильно обстреливают. В том аду гибнут столько людей", - добавил президент США.

В Пентагоне заявили, что по указанию Трампа США отправят Украине дополнительные вооружения.

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О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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