Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

Последние заявления Дональда Трампа, в которых он выражает недовольство действиями Путина, свидетельствуют об успехе Украины в формировании у президента США правильного понимания, кто виноват в отсутствии мирных договоренностей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на мнения украинских депутатов.

Усиление российских ударов по тыловым городам Украины заставило Трампа усилить поддержку Киева.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала это "сигналом политических изменений" в Вашингтоне, отметив заслугу как европейских союзников, так и усиление российских атак.

Сенатор Линдси Грэм сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта о новых жестких санкциях против России.

Нардеп Галина Янченко подчеркнула, что Украине удалось убедить администрацию Трампа, что именно Москва, а не Киев, ответственна за отсутствие прогресса в мирных переговорах.

Председатель комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко добавил, что Киев и в дальнейшем поддерживает сотрудничество с Трампом, несмотря на внимание его администрации к другим регионам.

"Теперь он (Трамп - ред) понимает, что не может ожидать от Путина серьезных переговоров. Быстрого прекращения огня не будет", - сказал Мережко.

Как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине. В Пентагоне заявили о возобновлении поставок оружия Украине после слов Дональда Трампа о необходимости помощи Киеву.

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал предоставить Украине новые пакеты военной помощи.

Также ранее в WSJ отмечали, что Трамп пообещал Зеленскому столько оружия, сколько США смогут дать. Совет национальной безопасности США обсудит шаги в вопросе продолжения вооруженной поддержки Украины.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.