Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

Руслан Иваненко
8 июля 2025, 21:55
19
Дональд Трамп подчеркивает необходимость увеличения поставок оружия Украине для защиты от агрессии России.
Трамп, Путин
Усиление российских атак способствует изменению политической позиции Вашингтона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вкратце:

  • Трамп выражает недовольство действиями Путина и усиливает поддержку Украины
  • Сенатор Грэм анонсирует рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России
  • Украинские депутаты убедили США, что именно Москва блокирует мирные переговоры

Последние заявления Дональда Трампа, в которых он выражает недовольство действиями Путина, свидетельствуют об успехе Украины в формировании у президента США правильного понимания, кто виноват в отсутствии мирных договоренностей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на мнения украинских депутатов.

Усиление российских ударов по тыловым городам Украины заставило Трампа усилить поддержку Киева.

видео дня

"Мы собираемся посылать больше оружия (Украине - ред.). Мы должны. Они должны иметь возможность защитить себя", - заявил Дональд Трамп.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала это "сигналом политических изменений" в Вашингтоне, отметив заслугу как европейских союзников, так и усиление российских атак.

Сенатор Линдси Грэм сообщил о предстоящем рассмотрении законопроекта о новых жестких санкциях против России.

Нардеп Галина Янченко подчеркнула, что Украине удалось убедить администрацию Трампа, что именно Москва, а не Киев, ответственна за отсутствие прогресса в мирных переговорах.

Председатель комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко добавил, что Киев и в дальнейшем поддерживает сотрудничество с Трампом, несмотря на внимание его администрации к другим регионам.

"Теперь он (Трамп - ред) понимает, что не может ожидать от Путина серьезных переговоров. Быстрого прекращения огня не будет", - сказал Мережко.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине. В Пентагоне заявили о возобновлении поставок оружия Украине после слов Дональда Трампа о необходимости помощи Киеву.

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал предоставить Украине новые пакеты военной помощи.

Также ранее в WSJ отмечали, что Трамп пообещал Зеленскому столько оружия, сколько США смогут дать. Совет национальной безопасности США обсудит шаги в вопросе продолжения вооруженной поддержки Украины.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп военная помощь Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

21:55Война
Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

21:45Война
"Наступил решающий момент": Жмайло сказал, может ли война завершиться в 2025 году

"Наступил решающий момент": Жмайло сказал, может ли война завершиться в 2025 году

21:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

Украину ждет самый жаркий день лета: синоптик назвала дату

Украину ждет самый жаркий день лета: синоптик назвала дату

Гороскоп на завтра 9 июля: Близнецам - грандиозный успех, Львам - большие расходы

Гороскоп на завтра 9 июля: Близнецам - грандиозный успех, Львам - большие расходы

Последние новости

21:55

Путин переиграл сам себя: неожиданный поворот в риторике Трампа по Украине

21:45

Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

21:39

4 запрета, которые нельзя нарушать в Панкратиев день: приметы 9 июля

21:11

Тайны Чернигова: почему город имеет такое название и при чем здесь ТмутороканьВидео

21:06

"Наступил решающий момент": Жмайло сказал, может ли война завершиться в 2025 году

Завершение войны в Украине Путин не связывает с экономикой РФ - АлексашенкоЗавершение войны в Украине Путин не связывает с экономикой РФ - Алексашенко
20:57

"Силам обороны приходится отходить": ситуация в Запорожье обострилась, детали

20:53

Неожиданный поворот в поддержке Украины: Макрон сделал громкое заявление

20:49

Грозы, ливни и град: Украину атакует очень сильная непогода, синоптики назвали области

20:18

"Выстрел в голову": почему США не введут "адские санкции" против РФ, есть причинаВидео

Реклама
20:09

"Основное наступление - в августе-сентябре": Свитан назвал причину активизации врага на юге

20:03

Вишня и смородина взлетели в цене: какова стоимость популярных ягод для заморозки

20:00

США сделают "разумный шаг", чтобы заставить Путина прекратить войну: известна дата

19:42

Новый скандал на публике: Макроны внезапно оконфузились перед камерами

19:22

"Кормит нас бреднями": Трамп впервые разнес Путина и пообещал сюрприз

19:18

Загадка вкуса: как борщ изменил свой вид и что скрывают рецепты из древностиВидео

19:10

Противостояние Алиева и Путина: как выглядит "война прокси 2025"мнение

19:08

У Зеленского сделали заявление про ликвидацию режима Путина

18:56

Небо затянуло густым дымом: в Ростове вспыхнул гигантский пожар после взрывовВидео

18:55

Melovin мобилизовался: когда это произошло и чем будет заниматься звезда

18:54

Не имеют отношения к Украине: настоящая родина вареников удивит многихВидео

Реклама
18:23

На каждую возвращенную в бюджет страны гривну НАБУ потратило 12, – эксперт предложил расформировать неэффективное НАБУ

18:17

Хруст и наслаждение: быстрые колбасные палочки на завтрак от ЭктораВидео

18:08

Медведев раскрыл настоящее отношение Путина к словам Трампа

18:03

Перехитрить кота сможет не каждый: есть всего 5 секунд, чтобы найти хвостатого хитреца

17:57

На украинских АЗС водителей ждет неприятный сюрприз: что произошло

17:55

РФ бьет по ТЦК целенаправленно: в ВСУ откровенно сказали, что будет с мобилизацией

17:52

РФ увеличила количество ударов по Украине - Сырский раскрыл план ответных действий

17:50

Вкусные и хрустящие огурчики: хозяйка поделилась чудесным рецептом малосольных огурцовВидео

17:20

Можно ли убирать могилу умерших до 40 дней: священник ответилВидео

17:19

Путин примет решение о прекращении войны: экономист ответил когда

16:58

Без воды и кастрюли: как сварить кукурузу за 3 минуты

16:47

Доллар и евро резко рванули вверх: новый курс валют на 9 июля

16:39

Украина "ударила" по Китаю из-за поддержки России и обратилась к миру - что дальше

16:20

VİP-отпуск: кто из украинских знаменитостей может позволить себе отдых на яхте

16:19

Постоянные ссоры и болезни: что обязательно нужно выбросить, чтобы вернуть благополучие

16:00

Точно не сгниет и не засохнет: как сохранить чеснок до весны

15:55

Цены существенно упали: в магазинах подешевели любимые сезонные овощи украинцев

15:40

Уже все сделано: экономист озвучил неутешительный прогноз давления санкциями на РФ

15:32

Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

15:20

У Ольги Мартыновской новый роман: шеф показала своего избранника

Реклама
15:20

Драить больше не нужно: копеечное средство надолго избавит от пылиВидео

15:19

Тайна тысячелетия раскрыта: что скрывало в себе изображение Витрувианского человека

15:14

РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы - военный

15:05

В Украине первоклассникам начислят по 5 000 грн: куда обращаться за деньгами

15:00

Даша Астафьева впервые высказалась о своей тайной свадьбе

14:29

Существует ли лосось: шеф-повар рассказал неожиданную правду о популярной рыбе

14:22

Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке – СМИ

14:07

Редкая монета достанется не каждому: в Украине появились новые гривны

14:04

В Кремле начали ныть после обещания Трампа отправить Украине больше оружия

13:49

Почему 9 июля нельзя веселиться и развлекаться: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять