'Дорога в Атлантиду': ученые на дне океана обнаружили уникальную находку

На дне Тихого океана ученые обнаружили геологическую формацию, напоминающую "желтую кирпичную дорогу" и открывающую тайны наименее исследованной части планеты.

Глубоководная экспедиция в Тихом океане неожиданно наткнулась на странную геологическую формацию, которая внешне напоминает легендарную "желтую кирпичную дорогу" и уже успела вызвать ассоциации с Атлантидой. Об этом сообщает профильное издание ScienceAlert.

Неожиданное открытие вблизи Гавайев

В 2022 году исследовательское судно Nautilus во время экспедиции к глубоководному хребту Лилиуокалани, расположенному к северу от Гавайских островов, зафиксировало необычное зрелище - древнее высохшее озерное дно, поверхность которого напоминала вымощенную желтым кирпичом дорогу.

Находку сделали в пределах морского национального заповедника Папаханаумокуакеа (PMNM) - одной из крупнейших охраняемых морских территорий в мире, площадь которой превышает все национальные парки США вместе взятые. Несмотря на это, человечество исследовало лишь около 3% его морского дна.

"Это дорога к Атлантиде"

Момент открытия зафиксировали на видео, опубликованном Ocean Exploration Trust в апреле 2022 года. Реакция команды была эмоциональной.

"Это дорога в Атлантиду", - восклицает исследователь по радио. "Желтая кирпичная дорога?", - спрашивает другой голос. "Это странно", - добавляет еще один член команды. "Ты шутишь? Это безумие".

Несмотря на шутливый тон, исследователи сразу осознали научную ценность увиденного.

Что на самом деле нашли ученые

Формацию обнаружили на вершине подводной горы Нутка, на глубине около тысячи метров под поверхностью океана. Несмотря на это, дно выглядело удивительно сухим.

Ученые идентифицировали объект как "растрескавшийся поток гиалокластитовой породы", то есть вулканической породы, формирующейся во время мощных подводных извержений.

По радиосвязи команда обратила внимание, что поверхность напоминает "запеченную корку", которую, кажется, можно снять. В отдельных местах трещины в породе образовали почти идеальные прямые углы, из-за чего она выглядит как кирпичная кладка.

"Уникальные трещины под углом 90 градусов, вероятно, связаны с нагревом и охлаждением в результате многочисленных извержений на этом запеченном краю", - говорится в подписи к видео на YouTube.

Смотрите видео о результатах исследования:

Почему океаны малоизучены

Эта находка в очередной раз напомнила, насколько ограничены знания человечества об океаническом дне. Исследование 2025 года показало, что за 67 лет глубоководных погружений люди визуально исследовали лишь от 0,0006 до 0,001 процента глубоководного дна планеты.

В предельном случае это всего 3823 квадратных километра - чуть больше площади штата Род-Айленд или примерно десятая часть территории Бельгии.

"Желтая кирпичная дорога" как путь к новым знаниям

На первый взгляд, странный эффект легко спутать с мистическим путем к вымышленному миру. Однако для ученых он имеет вполне реальное значение.

"Наше исследование этой ранее не исследованной области помогает ученым глубже изучить жизнь на скалистых склонах этих глубоких древних подводных гор", - заявили исследователи Ocean Exploration Trust.

