Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

С увеличением глубины бурения стремительно растут давление и температура.

Проект бурения Земли насквозь противоречит базовым законам природы

Главные препятствия — экстремальные условия внутри Земли

Мысль о сквозном тоннеле через Землю давно будоражит фантазию, но реальная наука ставит на ней окончательный крест.

Геофизики сходятся во мнении: такой проект противоречит базовым законам природы и потому не может быть реализован, отмечает Live Science.

Для сравнения: рекорд человеческого бурения — Кольская сверхглубокая скважина — ушла вглубь всего на 12,2 км. Даже современные проекты, вроде бурения в Китае на 10 км, несопоставимы с масштабами планеты, ведь континентальная кора местами достигает 30 км толщины.

Главные препятствия — экстремальные условия внутри Земли. С увеличением глубины стремительно растут давление и температура: чем ближе к ядру, тем сильнее материя теряет привычные свойства, а температура измеряется тысячами градусов. Ни одно известное оборудование не способно работать в таких условиях.

Даже в гипотетическом случае появления "идеальных" материалов остается непреодолимое препятствие — строение самой планеты. Твердое железо-никелевое ядро и особенности гравитации делают прохождение сквозного тоннеля физически невозможным. По мнению ученых, проблема не в технологиях или деньгах, а в фундаментальных законах физики, которые нельзя обойти.

