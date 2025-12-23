Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

Алексей Тесля
23 декабря 2025, 04:00
39
С увеличением глубины бурения стремительно растут давление и температура.
космос, планеты, земля
Ученые рассказали об особенностях Земли / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Проект бурения Земли насквозь противоречит базовым законам природы
  • Главные препятствия — экстремальные условия внутри Земли

Мысль о сквозном тоннеле через Землю давно будоражит фантазию, но реальная наука ставит на ней окончательный крест.

Геофизики сходятся во мнении: такой проект противоречит базовым законам природы и потому не может быть реализован, отмечает Live Science.

видео дня

Для сравнения: рекорд человеческого бурения — Кольская сверхглубокая скважина — ушла вглубь всего на 12,2 км. Даже современные проекты, вроде бурения в Китае на 10 км, несопоставимы с масштабами планеты, ведь континентальная кора местами достигает 30 км толщины.

Главные препятствия — экстремальные условия внутри Земли. С увеличением глубины стремительно растут давление и температура: чем ближе к ядру, тем сильнее материя теряет привычные свойства, а температура измеряется тысячами градусов. Ни одно известное оборудование не способно работать в таких условиях.

Даже в гипотетическом случае появления "идеальных" материалов остается непреодолимое препятствие — строение самой планеты. Твердое железо-никелевое ядро и особенности гравитации делают прохождение сквозного тоннеля физически невозможным. По мнению ученых, проблема не в технологиях или деньгах, а в фундаментальных законах физики, которые нельзя обойти.

Тревожный сценарий ученых: важное открытие

Исследователи создали обновлённые цифровые симуляции, которые описывают тревожную модель поведения людей в условиях полного распада цивилизации. Анализ показал, что в экстремальной ситуации у многих могут выходить на поверхность самые тёмные черты характера. Учёные отмечают: осознание неизбежного конца подрывает ощущение личной ответственности — когда будущее кажется утраченным, исчезает и сдерживающий фактор в виде последствий.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Больше новостей:

Об источнике: Science News

Science News - американский научно-популярный журнал, выходящий с 1922 года (сначала под названием Science News-Letter, современное название получил в 1966-м). Издается неприбыльной организацией Society for Science (ранее Science Service), основанной в 1921 году Э. У. Скриппсом.

Миссия издания - предоставлять независимое и достоверное освещение новостей науки, технологий и медицины. Контент охватывает темы от космоса и физики до биологии, медицины и психологии. Редакцию возглавляет Nancy Shute, издатель - Maya Ajmera.

Большинство авторов имеют научное или журналистское образование и придерживаются высоких стандартов проверки фактов и прозрачности.

По оценке Media Bias/Fact Check, Science News получает рейтинг Pro-Science с очень высоким уровнем фактчекинга и отсутствием политической предвзятости. Издание доступно в печатном и цифровом форматах и имеет архив, охватывающий более века научных новостей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:49Война
Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

02:09Фронт
Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

01:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Последние новости

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний стол

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

Реклама
02:09

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

01:30

Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

01:12

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

22 декабря, понедельник
23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работаетВидео

23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

22:22

Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

22:16

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

22:15

Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

21:50

Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

21:24

Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

Реклама
21:22

Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограниченийФото

21:04

"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

20:52

Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин

20:39

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:28

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

20:27

Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрееВидео

20:04

Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуаломВидео

20:03

Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

19:37

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала неожиданное заявление о свадьбе

19:32

В Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы": детали расстрела

19:15

Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

19:10

Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая историямнение

19:08

Без сухого шампуня: как освежить немытые волосы за пять минут

18:58

Шапаренко привлек внимание Европы: назван клуб и сумма возможного трансфера

18:29

50 лет незаконного брака: СМИ раскрыли главную тайну патриарха КириллаВидео

18:29

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:10

Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

18:10

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

18:10

Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис РиВидео

18:02

Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

Реклама
17:40

Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

17:36

Необходимо сменить людей Галущенко в государственных облэнерго, - эксперт

17:29

Сколько комплексов "Орешник" появится в Беларуси: Лукашенко назвал цифру

17:26

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:23

Переговоры с США: Буданов сделал важное заявление и раскрыл условия

17:16

Почему появляются заусенцы и как от них избавиться: советы профессионала

16:52

Если не подходят шапки: 5 стильных головных уборов на зимуВидео

16:47

Владельцы их просто обожают: ТОП-5 кроссоверов, которые служат дольше Toyota RAV4

16:41

Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

16:37

Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять