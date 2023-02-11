"Предвестник" конца света или обычное явление: почему молния ударила в статую Христа-Спасителя

Это уже не первая молния, которая попала в статую Христа-Спасителя. Эта статуя находится на высоте 710 метров.

Христос-Спаситель / Коллаж фото Википедия, Instagram/fsbragaphotos

В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя. Это произошло вечером 10 февраля. После увиденных фото, которые сделал бразильский фотограф, в Сети многие начали переживать, не считается ли это предвестником "катастрофы".

Однако оказывается, что в этом явлении нет ничего странного или мистического. Молнии, бьющие в статую Христа-Спасителя - распространенное явление. Об этом сообщает Wonders of the world.

В Бразильском институте космических исследований утверждают, что в эту статую ежегодно ударяет от 4 до 6 вспышек. Удары могут повторяться каждые 2-3 месяца. Во время сезона дождей это может повторяться чаще.

Все дело в том, что статуя Христа-Спасителя находится на высоте 710 метров, на вершине гранита. Именно это и есть логичным объяснением, почему в нее время от времени попадают молнии. Статуя притягивает молнию несмотря на то, что в ней есть громоотвод. Он покрывает верхнюю часть головы, а кабель тянется к руке.

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