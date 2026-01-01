Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видео

Вы узнаете:
- Роберт Де Ниро записал видеообращение к украинцам
- Что он сказал
Легендарный актер Роберт Де Ниро записал особенное обращение к украинцам и поздравил их с Новым годом. Звезда фильмов "Крестный отец 2" и "Таксист" восхитился мужественностью украинского народа. Видео появилось на странице Ukraine WOW в Instagram.
В своем поздравлении актер от имени себя и своей семьи пожелал украинцам провести Новый год в мире, спокойствии и благополучии.
"В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью", — сказал Роберт.
Особенным моментом обращения стал переход Де Ниро на украинский язык. Знаменитость перешла на него в конце видео и произнесла фразу, которую знает каждый украинец.
"Слава Украине!", — подытожил актер.
Украинские поклонники Де Ниро тепло откликнулись на поздравление актера и взаимно пожелали ему счастья в новом году.
"Непревзойденный! Героям Слава!"
"Быть настоящим актером – это тяжелый труд! Но быть человеком при этом – это любовь"
"Впечатляюще! Спасибо за поддержку!"
Как Роберт Де Ниро поддерживает Украину
С 2024 года актер Роберт Де Ниро стал официальным послом United24. Кинозвезда помогает собирать средства на медицинскую помощь, восстановление и оборонные нужды Украины, используя свое мировое влияние для привлечения донатов. Вместе с более чем 30 мировыми знаменитостями (среди которых Катрин Денев, Imagine Dragons, Стивен Фрай) он записал видеообращение, чтобы напомнить миру, что Украина все еще нуждается в помощи и поддержке.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости кино и ТВ
Раньше Главред сообщал, что назвали имена победителей спецвыпуска "Танцев со звездами". Ими стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин. Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.
Также фанаты с нетерпением ждут 8 серию 5 сезона "Очень странных дел". В финальном сезоне зрители могли наблюдать за разнообразными персонажами и драматичным развитием их историй на фоне военного карантина в Хоукинсе 1987 года.
Вас может заинтересовать:
- Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)
- Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизода
- Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"
Кто такой Роберт Де Ниро?
Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред