Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видео

Кристина Трохимчук
1 января 2026, 17:08
Звезда фильмов "Крестный отец 2" и "Таксист" поздравил Украину с Новым годом.
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро обратился к украинцам / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Легендарный актер Роберт Де Ниро записал особенное обращение к украинцам и поздравил их с Новым годом. Звезда фильмов "Крестный отец 2" и "Таксист" восхитился мужественностью украинского народа. Видео появилось на странице Ukraine WOW в Instagram.

В своем поздравлении актер от имени себя и своей семьи пожелал украинцам провести Новый год в мире, спокойствии и благополучии.

"В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью", — сказал Роберт.

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро перешел на украинский язык / скрин из видео

Особенным моментом обращения стал переход Де Ниро на украинский язык. Знаменитость перешла на него в конце видео и произнесла фразу, которую знает каждый украинец.

"Слава Украине!", — подытожил актер.

Украинские поклонники Де Ниро тепло откликнулись на поздравление актера и взаимно пожелали ему счастья в новом году.

"Непревзойденный! Героям Слава!"

"Быть настоящим актером – это тяжелый труд! Но быть человеком при этом – это любовь"

"Впечатляюще! Спасибо за поддержку!"

Как Роберт Де Ниро поддерживает Украину

С 2024 года актер Роберт Де Ниро стал официальным послом United24. Кинозвезда помогает собирать средства на медицинскую помощь, восстановление и оборонные нужды Украины, используя свое мировое влияние для привлечения донатов. Вместе с более чем 30 мировыми знаменитостями (среди которых Катрин Денев, Imagine Dragons, Стивен Фрай) он записал видеообращение, чтобы напомнить миру, что Украина все еще нуждается в помощи и поддержке.

Кто такой Роберт Де Ниро?

Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

