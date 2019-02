Imagine Dragons / https://www.instagram.com/imaginedragons/

Дата основания

Группа была основана в 2008 году в Лас-Вегасе. Название коллектива - анаграмма, значение которой знают лишь сами участники группы.

Состав группы

Текущие участники

Дэн Рейнольдс (с 2008 по настоящее время - вокал, кахон, бас-барабан, малый барабан, акустическая гитара)

Бен МакКи (с 2009 по настоящее время - бас-гитара, бэк-вокал, клавишные, акустическая бас-гитара, электрическая мандолина, бас-барабан)

Уэйн Сермон (с 2009 по настоящее время - гитара, электрическая мандолина, альт, бэк-вокал, том-том, акустическая гитара, бас-барабан)

Дэн Платцман (с 2011 по настоящее время - ударные, виолончель, альт, бэк-вокал, кахон, акустическая гитара, малый барабан, скрипка)

Слева направо: Дэн Платцман, Уэйн Сермон, Дэн Рейнольдс, БенМакКи / https://www.instagram.com/imaginedragons/

Бывшие участники

Эндрю Толман — ударная установка, вокал (2008—2011).

Бриттани Толман — пианино, вокал (2009—2011).

Тереза Фламинио — клавишные (2011—2012).

Аврора Флоренс — клавишные, вокал, скрипка (2008).

Дэйв Лэмк — бас-гитара, вокал (2008—2009).

Эндрю Бэк — электрогитара, вокал (2008).

Участники турне

Райан Уокер (с 2011 по 2015) - клавиши, электрогитара, малый барабан, бэк-вокал, акустическая гитара, электрическая мандолина, синтезатор, бас-барабан, цимбалы.

Уильям Уэллс ( с 2015 по 2017).

Эллиот Шварцман (с 2017 по настоящее время).

Формирование группы и дебютный альбом Imagine Dragons

Группу основал Дэниэл Рейнольдс - он пригласил в коллектив сначала своего друга и товарища по колледжу барабанщика Эндрю Толмана. Тот, в свою очередь, пригласил в группу свою жену Бриттани Толман (клавишные и бэк-вокал) и Дэниела (Уэйна) Сермона, который отлично играл на гитаре.

В 2008 году ребята с энтузиазмом приступили к репетициям, и уже через несколько месяцев победили на университетском музыкальном конкурсе. В том же году Imagine Dragons записали свой первый сингл Speak to me, выход которого стал первой ступенькой на пути к успеху.

Группа быстро набирала популярность. А уже в Лас-Вегасе к Дэну и Уэйну присоединился басист Бенджамин (Бен) МакКи, приглашенный Уэйном.

В 2010 году Эндрю и Бриттани неожиданно сообщили об уходе из группы для создания семьи. Тогда в коллективе появился барабанщик Дэниэл (Платц) Платцман. Позже к ним присоединилась Аврора Флоренс, заменяющая Бриттани, а после ее ухода — Тереза Фламинио.

В начале 2009 года музыканты начали работать в звукозаписывающей студии Battle Born Studios, и уже 1 февраля выпустили свой первый мини-альбом Imagine Dragons.

Спустя год 1 апреля они выпустили второй мини-альбом Hell and Silence.

Самым заметным выступлением коллектива стало участие в ежегодном фестивале Bite of Las Vegas, где они заменили группу Train. Зрители тепло приняли коллектив, а критики оставили немало положительных отзывов.

После этого коллектив выбрали хедлайнерами на фестивале Vegas Music Summit, а газета Las Vegas CityLife назвала их "группой, которую необходимо увидеть вживую".

По мнению газеты Las Vegas Weekly, они стали "Лучшей инди-группой 2010 года", а также были удостоены премии "Лучшая пластинка 2011 года" от журнала Vegas Seven.

В ноябре 2011 года Imagine Dragons подписали контракт с американским звукозаписывающим лейблом Interscope Records. Музыканты 14 февраля 2012 года выпустили EP Continued Silence, сингл из которого Radioactive стал абсолютным лидером в мировых музыкальных чартах, номинировался на пятнадцать премий (победил в четырех) и получил в США бриллиантовый статус по итогам продаж за 2012 год.

Night Visions

В сентябре 2012 года вышел полноформатный альбом Night Visions, продюсером которого выступил Алекс Да Кид.

Еще до его появления два сингла из этой пластинки, которые были выданы в предыдущем EP, попали в престижный список Billboard, а клип на песню It’s Time стал номинантом на премию MTV.

Параллельно музыканты записали саундтреки к фильмам "Голодные игры", "Дивергент" и "Трансформеры", а также музыкальное сопровождение к видеоигре FIFA 13.

Трек Demons был выпущен 28 января 2013 года в качестве "радио сингла". Официальный релиз состоялся 22 октября 2013 года, в качестве 5 сингла альбома, в Северной Америке. Сингл достиг 6 строчки Billboard Hot 100.

Smoke + Mirrors

Осенью 2014 года коллектив выпустил новый видеоклип на песню I Bet My Life.

17 февраля 2015 года вышел новый альбом, в который вошли 13 песен. Пластинка была холодно воспринята и поклонниками, и критиками, не смотря на мировой тур Smoke and Mirrors World Tour в поддержку альбома.

Evolve

8 мая 2017 года группа анонсировала выход нового альбома. Релиз альбома Evolve (название стилизовано как ƎVOLVE) состоялся 23 июня 2017 года. В его список вошли 11 композиций, в Deluxe издании - еще четыре.

Первым синглом стала песня Believer, которая одержала победу в номинации "Лучшая рок/альтернатива песня" на церемонии "Teen Choice Awards", которая прошла 14 августа 2017 года.

Вторым синглом стала песня Thunder, а уже потом через две недели вышла песня Whatever It Takes.

Origins

Четвертый студийный альбом группы вышел 9 ноября 2018 года и содержит 12 песен, в Deluxe издании - дополнительно еще четыре.

До этого 17 июля был выпущен сингл Natural, который достиг 13 места в Billboard Hot 100.

Второй сингл Zero был представлен в анимационном фильме "Ральф против интернета" от студии Disney.

6 ноября была выпущена четвертая песня с альбома — Bad Liar. В январе 2019 года появился клип на трек.

Imagine Dragons в Украине

Коллектив впервые отыграл концерт в Украине на киевском НСК "Олимпийский" 31 августа. Группа выступила в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve, которая вышла в 2017 году.

Imagine Dragons отыграли двухчасовой концерт, исполнив 21 песню, среди которых были такие хиты: Radioactive, Thunder, Believer, Whatever It Takes, Next to Me и даже кавер Every breath you take на трек группы Police.

Также во время исполнения песни It's Time фронтмен Дэн Рейнольдс развернул на сцене флаг Украины, который ему передали из зала.

Благотворительность

Участники группы активно занимаются благотворительностью. В 2013 году коллектив создал фонд помощи детям с онкозаболеваниями под названием Tyler Robinson Foundation, в честь погибшего от рака фаната — Тайлера Робинсона.

С тех пор каждый год группа проводит благотворительные гала-концерты с целью сбора денег в фонд, вело-заезды и ужины.

Награды и достижения

В общей сложности группа имеет 73 номинации, среди которых 23 — победные. В список наград группы входят такие престижные премии как Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards и другие.

Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звездами 2013 года и самой большой группой 2017 года, а журнал Rolling Stone назвал их сингл Radioactive хитом года.