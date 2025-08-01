Почему 2 августа нельзя шить и резать: какой церковный праздник

2 августа нельзя ссориться и конфликтовать - какая-либо злоба или гнев принесут в жизнь беды и несчастья.

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2 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 2 августа

Что нельзя делать 2 августа

Народные приметы и традиции

В субботу, 2 августа, верующие празднуют день переноса мощей святого первомученика Стефана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 августа

Святой Стефан был первым мучеником за веру в Иисуса Христа, поэтому его называют первомучеником. Он служил архидьяконом в Иерусалимской Церкви и был известен своей проповедью и ревностной верой. Около 34 года он был несправедливо осужден еврейским синедрионом и убит путем каменирования за пределами Иерусалима.ейский синедрион и убит путем каменирования за пределами Иерусалима.

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Спустя много лет после смерти Стефана, примерно 415 года, произошло чудесное обретение его мощей. Согласно церковной передаче, одному благочестивому мужу по имени Лукиан во сне было открыто место захоронения Стефана в деревне Кафр-Гамала, близ Иерусалима.

После обретения святые мощи были торжественно перенесены в Иерусалим, а впоследствии - в построенную в его честь церковь Святого Стефана. По свидетельству очевидцев, во время переноса происходили многочисленные исцеления и другие чудеса, что еще больше укрепило почитание святого.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя ссориться, конфликтовать - какая-либо злоба или гнев принесут в жизнь беды и несчастья.

Не следует рубить, шить, резать - считается, что это может навлечь болезнь.

Запрещается купаться в открытых водоемах - потому что вода уже "нечистая".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь 2 августа - к дождливой осени;

услышать гром - к долгим бабьим летом;

солнечный день - ждите теплую и сухую осень;

журавли или ласточки низко летают, собираются - скоро похолодает.

В народе 2 августа называлось Громовой день. Часто в этот день шли грозы с молнией и громом.

Именины 2 августа

Какие завтра именины: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Талисманом человека, рожденного 2 августа, является альмандин. Одна из разновидностей граната, несущая в себе энергию огня. Этот камень особенно подходит тем, кто стремится разжечь страсть, пробудить чувственность и стать более заметным для представителей противоположного пола.

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