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Почему 2 августа нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
1 августа 2025, 12:44
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2 августа нельзя ссориться и конфликтовать - какая-либо злоба или гнев принесут в жизнь беды и несчастья.
2 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать
2 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 2 августа
  • Что нельзя делать 2 августа
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 2 августа, верующие празднуют день переноса мощей святого первомученика Стефана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 августа

Святой Стефан был первым мучеником за веру в Иисуса Христа, поэтому его называют первомучеником. Он служил архидьяконом в Иерусалимской Церкви и был известен своей проповедью и ревностной верой. Около 34 года он был несправедливо осужден еврейским синедрионом и убит путем каменирования за пределами Иерусалима.ейский синедрион и убит путем каменирования за пределами Иерусалима.

видео дня

Спустя много лет после смерти Стефана, примерно 415 года, произошло чудесное обретение его мощей. Согласно церковной передаче, одному благочестивому мужу по имени Лукиан во сне было открыто место захоронения Стефана в деревне Кафр-Гамала, близ Иерусалима.

После обретения святые мощи были торжественно перенесены в Иерусалим, а впоследствии - в построенную в его честь церковь Святого Стефана. По свидетельству очевидцев, во время переноса происходили многочисленные исцеления и другие чудеса, что еще больше укрепило почитание святого.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя ссориться, конфликтовать - какая-либо злоба или гнев принесут в жизнь беды и несчастья.

Не следует рубить, шить, резать - считается, что это может навлечь болезнь.

Запрещается купаться в открытых водоемах - потому что вода уже "нечистая".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • дождь 2 августа - к дождливой осени;
  • услышать гром - к долгим бабьим летом;
  • солнечный день - ждите теплую и сухую осень;
  • журавли или ласточки низко летают, собираются - скоро похолодает.

В народе 2 августа называлось Громовой день. Часто в этот день шли грозы с молнией и громом.

Именины 2 августа

Какие завтра именины: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Талисманом человека, рожденного 2 августа, является альмандин. Одна из разновидностей граната, несущая в себе энергию огня. Этот камень особенно подходит тем, кто стремится разжечь страсть, пробудить чувственность и стать более заметным для представителей противоположного пола.

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