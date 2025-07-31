1 августа начинается Успенский пост: что можно и нельзя делать в этот день

Кратко:
- Какой церковный праздник 1 августа
- Что нельзя делать 1 августа
- Народные приметы и традиции
В пятницу, 1 августа, верующие празднуют Перенесение Честного Креста. Также в этот день начинается Успенский пост. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 1 августа
В Византии в августе часто возникали вспышки эпидемий из-за жары. В эти дни священники выносили Крест Господень из царского дворца в Константинополе, чтобы обойти с ним улицы города, молясь об исцелении людей и очищении воздуха. Крест оставляли в храмах для поклонения в течение двух недель - с 1 по 14 августа.
Это перенесение Креста символизировало Божье благословение, защиту и силу Креста как инструмента победы над злом и болезнями. Крест - это орудие спасения, которое Христос сделал символом победы над смертью и грехом. Перенос означает духовное очищение и защиту Божьей благодати, в которой нуждается каждый человек. В народной традиции этот день ассоциируется с очищением, уборкой трав, а также началом поста.
Что нельзя делать 1 августа
Запрещается есть мясные и молочные продукты - начинается Успенский пост. Он продлится до 14 августа.
Нельзя работать в поле - это время лучше посвятить молитве.
Не следует отказывать в помощи нуждающимся - иначе в вашу жизнь придут несчастья.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- утром нет росы - до жаркого и сухого конца лета;
- дождь - зима будет мягкой и достаточно теплой;
- на рассвете туман - ждите ясную и приятную погоду;
- многие звезды в ночь на 1 августа - к ясному дню;
- услышать глухой гром - ненастье продлится недолго;
- пауки активно плетут паутину - август будет погожим.
В народе 1 августа называлось Медовый Спас. В церкви святят мед нового сбора, воду и мак - отсюда и народное название праздника. Почитается происхождение честных древ Животворящего Креста Господня - именно с этим связано освящение воды, как и на Крещение.
Именины 1 августа
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Талисманом человека, рожденного 1 августа, является турмалин. Один из самых известных минералов в мире, издавна славящийся своими целебными свойствами. Из глубины веков люди верили, что он обладает способностью поддерживать здоровье, особенно положительно влияя на состояние костей, суставов и позвоночника.
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