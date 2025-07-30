Почему 31 июля нельзя стирать и купаться в водоемах: какой церковный праздник

31 июля нельзя попирать близких, ссориться - оскорбление считается неуместным и может привести к затягиванию конфликта.

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31 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой церковный праздник 31 июля

Что нельзя делать 31 июля

Народные приметы и традиции

В четверг, 31 июля, верующие празднуют день памяти святого праведного Евдокима. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 июля

Евдоким родился примерно в начале IX века в благочестивой византийской семье. Его отец Василий был военачальником в империи, мать Евдокия - женщиной чрезвычайной набожности. Семья принадлежала к знатному роду Каппадокийцев. Именно в такой атмосфере веры и благочестия росла душа святого.

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С юности Евдоким отличался добродетелью, кротостью, скромностью и безупречной чистотой. Он избежал мирской суеты, заботился о добрых делах, помогал бедным, обладал большим милосердием ко всем, но при этом был чрезвычайно скромным. Его сердце горело любовью к Богу, а все его внимание было сосредоточено на служении ближнему и сохранении своей души в чистоте.

Император Феофил назначил его воеводой в Каппадокии. Евдоким, несмотря на молодой возраст, исполнял свои обязанности с чрезвычайной праведностью, справедливостью и кротостью, не допуская злоупотребления властью.

Святой Евдоким умер в 33-летнем возрасте (около 840 года), и его преждевременная смерть была воспринята как большая потеря. По преданию, когда много лет спустя открыли его гробницу, тело святого осталось нетленным, что было подтверждением его святости.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя попирать близких, ссориться - оскорбление считается неуместным и может привести к затягиванию конфликта.

Не следует заниматься грязным трудом - не стоит стирать, купаться в водоемах, пахать землю или строить.

Не рекомендуется начинать новые дела - в народе говорили "Что 31 июля начнешь - то без благословения пойдет".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром будет дождь - в августе будут затяжные дожди;

погожий день - ждите теплую и сухую осень;

утром 31 июля дождливо - до сырого периода жатвы;

облака медленно плывут по небу - к теплым и погожим дням;

какой Евдоким - такая и осень;

солнце садится в ясном кругу - будет жарко на следующий день.

В народе 31 июля носило название Евдоким Тишкованец. Такое название появилось за особую тишину и воздержание, которое, по народному поверью, следовало соблюдать в быту, на поле, в доме.

Именины 31 июля

Какие завтра именины: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 31 июля, является бриллиант. Издавна считалось, что его прозрачное сияние способно успокаивать душу и гармонизировать внутренний мир, словно упорядочивая тончайшие струны нервной системы.

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