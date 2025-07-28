Почему 29 июля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

29 июля лучше провести в покое, помолиться, побыть наедине с собой или с близкими.

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29 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 29 июля

Что нельзя делать 29 июля

Народные приметы

Во вторник, 29 июля, православные верующие чтят святого мученика Калиника - проповедника Евангелия, который принял мученическую смерть за веру во Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 июля

29 июля по православному календарю чтят память святого Калиника - мученика, который жил в III веке, во время жестоких гонений на христиан при правлении императора Декия. Калиник родился в знатной языческой семье в Ликаонии (нынешняя Турция), но еще в юности уверовал во Христа и принял крещение.

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После этого он посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. Калиник странствовал по городам, обращая язычников к христианской вере. Его слова были простыми, но сильными. Он убеждал искренностью, добротой и собственным примером жизни.

За свою веру он подвергся жестоким пыткам. В городе Анкира святого схватили и заставляли отречься от Христа, но Калиник оставался непоколебимым. Его приговорили к сожжению заживо. Согласно преданию, Господь забрал мученика к себе еще до того, как пламя коснулось его тела.

Что нельзя делать 29 июля

Не давайте денег в долг - можно отдать собственную удачу.

Не берите в руки иголку, нитку, ножницы - считалось, что это запутает судьбу.

Не работайте физически, особенно в поле или в доме - это может вызвать застой в делах.

Избегайте конфликтов, ссор с родственниками - могут затянуться надолго.

Не принимайте поспешных решений - день не способствует важным шагам.

Этот день лучше провести в покое, помолиться, побыть наедине с собой или с близкими.

Народные приметы

Если на Калинника дождь - осень будет мокрой.

Солнечная и тихая погода обещает хороший урожай поздних зерновых.

Громовой раскат грома - к затяжной дождливой осени.

День ангела 29 июля

Именины празднуют мужчины с именем Калиник. Также могут праздновать именины: Роман, Афанасий, Северин, Феодор, Демьян.

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