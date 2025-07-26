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Почему 27 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
26 июля 2025, 15:21
56
27 июля не следует игнорировать потребности и просьбы больных - это считается большим грехом.
27 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать
27 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 27 июля
  • Что нельзя делать 27 июля
  • Народные приметы и традиции

В воскресенье, 27 июля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Пантелеймона. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 июля

Святой Пантелеймон родился около 275 года в городе Никомидия (современная Турция). Его языческое имя было Пантолеон, что означает "всемогущий как лев". Отец был язычником, а мать – христианкой по имени Еввула. Именно она с детства прививала ему христианские ценности, но умерла рано.

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Пантолеон получил глубокое образование, особенно в медицине и стал учеником известного врача Евфросина. Его талант был столь велик, что его пригласили как придворного врача императора Максимиана.

Парень познакомился со священником Ермолаем, обратившим его в христианство. После крещения он получил имя Пантелеймон, что переводится как "всемилостивый". С тех пор он начал лечить людей бесплатно, исцеляя не только телесные, но и душевные болезни молитвой ко Христу.

Когда император узнал, что Пантелеймон стал христианином, его приказали схватить и жестоко пытать. Легенды свидетельствуют, что во время пыток Господь многократно чудесно спасал его от смерти: его не брали огонь, вода, колеса с шипами, львы. В конце концов, в 305 году святого казнили - ему отрубили голову. По преданию, когда меч коснулся его шеи, из раны вытекло молоко вместо крови.

Что нельзя делать 27 июля

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - это считается неуважением к святому целителя.

Запрещается оставлять животных без присмотра - святого почитают как защитника всего живого, поэтому особое внимание следует уделить скоту.

Не следует игнорировать потребности и просьбы больных - это считается большим грехом.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • какая погода на Пантелеймона - такова будет осень;
  • активно квакают лягушки к дождю;
  • западный ветер - ждите дождей во время жатвы;
  • утром стелется по земле густой туман - будет большой урожай зерновых;
  • красный закат и спокойное небо - до длительного тепла.

В народе 27 июля носило название Пантелей-целитель. В этот день не только молились о здоровье, но и внимательно следили за погодой - считалось, что сама природа в этот день "лечит" землю или наоборот - предупреждает о бедствиях.

Именины 27 июля

Какие завтра именины: Герман, Эммануил, Иван, Николай.

Талисманом человека, рожденного 27 июля является яшма. Человечество знало этот камень еще с глубокой древности. С древнейших времен ее считали мощным оберегом, способным предотвращать зло и оберегать человека от всякой тьмы и недоброго влияния.

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