Почему 27 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 27 июля
- Что нельзя делать 27 июля
- Народные приметы и традиции
В воскресенье, 27 июля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Пантелеймона. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 27 июля
Святой Пантелеймон родился около 275 года в городе Никомидия (современная Турция). Его языческое имя было Пантолеон, что означает "всемогущий как лев". Отец был язычником, а мать – христианкой по имени Еввула. Именно она с детства прививала ему христианские ценности, но умерла рано.
Пантолеон получил глубокое образование, особенно в медицине и стал учеником известного врача Евфросина. Его талант был столь велик, что его пригласили как придворного врача императора Максимиана.
Парень познакомился со священником Ермолаем, обратившим его в христианство. После крещения он получил имя Пантелеймон, что переводится как "всемилостивый". С тех пор он начал лечить людей бесплатно, исцеляя не только телесные, но и душевные болезни молитвой ко Христу.
Когда император узнал, что Пантелеймон стал христианином, его приказали схватить и жестоко пытать. Легенды свидетельствуют, что во время пыток Господь многократно чудесно спасал его от смерти: его не брали огонь, вода, колеса с шипами, львы. В конце концов, в 305 году святого казнили - ему отрубили голову. По преданию, когда меч коснулся его шеи, из раны вытекло молоко вместо крови.
Что нельзя делать 27 июля
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - это считается неуважением к святому целителя.
Запрещается оставлять животных без присмотра - святого почитают как защитника всего живого, поэтому особое внимание следует уделить скоту.
Не следует игнорировать потребности и просьбы больных - это считается большим грехом.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- какая погода на Пантелеймона - такова будет осень;
- активно квакают лягушки к дождю;
- западный ветер - ждите дождей во время жатвы;
- утром стелется по земле густой туман - будет большой урожай зерновых;
- красный закат и спокойное небо - до длительного тепла.
В народе 27 июля носило название Пантелей-целитель. В этот день не только молились о здоровье, но и внимательно следили за погодой - считалось, что сама природа в этот день "лечит" землю или наоборот - предупреждает о бедствиях.
Именины 27 июля
Какие завтра именины: Герман, Эммануил, Иван, Николай.
Талисманом человека, рожденного 27 июля является яшма. Человечество знало этот камень еще с глубокой древности. С древнейших времен ее считали мощным оберегом, способным предотвращать зло и оберегать человека от всякой тьмы и недоброго влияния.
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