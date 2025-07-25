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Почему 26 июля нельзя ссориться и конфликтовать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
25 июля 2025, 13:35
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В народе 26 июля носило название Ермолай Страшный. Считалось, что в этот день природа может быть изменчивой, а погода – суровой.
26 июля: каой церковный праздник и что нельзя делать
26 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Кратко:

  • Какой церковный праздник 26 июля
  • Что нельзя делать 26 июля
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 26 июля, верующие празднуют день памяти святого мученика Ермолая. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 июля

Один из трех святых Никомидийских пресвитеров (вместе со священномучениками Ермиппом и Ермократом), пострадавших за веру в Иисуса Христа в начале IV века. Он известен не только мученической смертью, но и тем, что окрестил святого великомученика Пантелеймона.

видео дня

В начале IV века, во время правления императора Диоклетиана, христианская Церковь подверглась жестоким гонениям. Особенно кровавой была трагедия в Никомидии: когда более 20 тысяч христиан собрались в храме на Рождество Христово, язычники подожгли его и все погибли.

Святому Ермолаю удалось спастись из пламени и скрываться в городе еще долгие годы вместе с другими пресвитерами - Ермиппом и Ермократом. Впоследствии власти разоблачили пресвитера Ермолая, а также его спутников - Ермиппа и Ермократа. Их жестоко пытали, заставляя отречься от Христа, но все трое остались непоколебимыми в вере. Святые мученики были казнены мечом за Христа, а их святые мощи стали источником исцелений и духовного развлечения для христиан.

Что нельзя делать 26 июля

Не начинать новые дела и проекты - это может привести к неудачам или препятствиям.

Нельзя убивать и вредить живым существам - иначе в вашу жизнь придет беда.

Запрещается ссориться и устраивать конфликты - в этот день лучше помолиться.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • 26 июля стоит ясная и жаркая погода - осень будет теплой и продолжительной;
  • ветер с запада - к смене погоды на прохладную, с востока - к теплу;
  • утром или вечером наблюдается туман - в ближайшее время ожидаются дожди;
  • северный ветер на Ермолая - жди похолодания в ближайшее время;
  • грозы или молнии указывают на то, что осень будет дождливая.

В народе 26 июля носило название Ермолай Страшный. Считалось, что в этот день природа может быть изменчивой, а погода - суровой, поэтому и название "Страшный" имело символический смысл.

Именины 26 июля

Какие завтра именины: Игнат, Сергей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 26 июля, является обсидиан. С древнейших времен камень служил важным атрибутом в разных магических обрядах и ритуалах. В народной медицине особое место занимает обсидиан - его применяют как средство для лечения простудных недугов.

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