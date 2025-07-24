Почему 25 июля нельзя работать физически: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 25 июля
- Что нельзя делать 25 июля
- Народные приметы и традиции
В пятницу, 25 июля, верующие празднуют Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 25 июля
Святая Анна была женой Иоакима и родила Деву Марию. В канонических Евангелиях ее жизнь не описана, но о ней упоминается в апокрифической "Протоевангелии Иакова", которая была чрезвычайно популярной в первых веках христианства. Иоаким и Анна долгое время не могли зачать. Тогда считалось, что бесплодие – знак Божьего недовольства. После горячих молитв перед Анной предстал ангел и возвестил, что он родит ребенка, который будет особенно благословенным. "Успение" в церковной традиции - это тихая и мирная смерть праведника.
Что нельзя делать 25 июля
Не следует отказывать в помощи - особенно ребенку, беременной женщине или пожилому человеку.
Нельзя физически работать - особенно копать, сапать, сажать.
Запрещается ссориться - это день молитвы и духовного вдохновения.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясный и теплый день - до долгой и сухой осени;
- дождь - ждите сырую и пасмурную осень;
- сильный ветер - осенью будут частые бури;
- пчелы сидят в ульях и не вылетают - в ближайшие дни ожидается похолодание.
В народе 25 июля носило название Анна Зимоведица. Такое название этот день получил потому, что в этот день погода может "предвестить" зиму. Люди внимательно наблюдали за дождем, ветром, росой и солнцем, чтобы понять, какой будет зима.
Именины 25 июля
Какие завтра именины: Макар, Александр, Анна, Ираида.
Талисманом человека, рожденного 25 июля, является сапфир. Небесный самоцвет, который издавна отождествлялся с мудростью и просветлением. Сапфир выбирают те, кто стремится к внутреннему покою, душевному равновесию и глубокой гармонии с собой и миром.
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