Почему 25 июля нельзя работать физически: какой церковный праздник

В народе 25 июля носило название Анна Зимоведица. Такое название этот день получил потому, что в этот день погода может "предвестить" зиму.

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25 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 25 июля

Что нельзя делать 25 июля

Народные приметы и традиции

В пятницу, 25 июля, верующие празднуют Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 июля

Святая Анна была женой Иоакима и родила Деву Марию. В канонических Евангелиях ее жизнь не описана, но о ней упоминается в апокрифической "Протоевангелии Иакова", которая была чрезвычайно популярной в первых веках христианства. Иоаким и Анна долгое время не могли зачать. Тогда считалось, что бесплодие – знак Божьего недовольства. После горячих молитв перед Анной предстал ангел и возвестил, что он родит ребенка, который будет особенно благословенным. "Успение" в церковной традиции - это тихая и мирная смерть праведника.

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Что нельзя делать 25 июля

Не следует отказывать в помощи - особенно ребенку, беременной женщине или пожилому человеку.

Нельзя физически работать - особенно копать, сапать, сажать.

Запрещается ссориться - это день молитвы и духовного вдохновения.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный и теплый день - до долгой и сухой осени;

дождь - ждите сырую и пасмурную осень;

сильный ветер - осенью будут частые бури;

пчелы сидят в ульях и не вылетают - в ближайшие дни ожидается похолодание.

В народе 25 июля носило название Анна Зимоведица. Такое название этот день получил потому, что в этот день погода может "предвестить" зиму. Люди внимательно наблюдали за дождем, ветром, росой и солнцем, чтобы понять, какой будет зима.

Именины 25 июля

Какие завтра именины: Макар, Александр, Анна, Ираида.

Талисманом человека, рожденного 25 июля, является сапфир. Небесный самоцвет, который издавна отождествлялся с мудростью и просветлением. Сапфир выбирают те, кто стремится к внутреннему покою, душевному равновесию и глубокой гармонии с собой и миром.

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