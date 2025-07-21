Почему 22 июля нельзя ругаться и много работать: какой церковный праздник

22 июля запрещается тяжело работать - этот день лучше посвятить молитве.

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22 июля: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 22 июля

Что нельзя делать 22 июля

Народные приметы и традиции

Во вторник, 22 июля, верующие празднуют день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 июля

Мария Магдалина была верной последовательницей Иисуса Христа. Происходила из города Магдала на западном побережье Гениссаретского озера. Согласно Евангелию от Луки (8:2) Христос изгнал из нее семь бесов, после чего она полностью посвятила себя служению ему. Она следовала за ним и апостолами, помогала им нравственно и материально. Также Мария Магдалина присутствовала на распятии Христа. Она первой увидела, как он воскрес, ведь Иисус поручил Марии рассказать об этом другим апостолам. Умерла в Эфесе, где и была похоронена.

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Что нельзя делать 22 июля

Нельзя делать большие покупки - можете привлечь к себе неприятности.

Не следует злословить, ругаться - важно беречь мир и покой.

Запрещается тяжело работать - этот день лучше посвятить молитве.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

22 июля дождь - будет большой урожай ягод и фруктов;

солнечная и ясная погода - к сухой и теплой осени;

утром 22 июля большая роса - ждите хорошего урожая огурцов и зерновых;

ветер предвещает смену погоды в последующие дни.

В народе 22 июля называлось Магдалина Мироносица. Такое название связано с тем, что равноапостольная Мария Магдалина приносила Иисусу Христу миро ко гробу.

Именины 22 июля

Какие завтра именины: Михаил, Алексей, Магдалина, Мария.

Талисманом человека, рожденного 22 июля, является изумруд. Бесценный самоцвет, известный человечеству еще с глубокой древности. В частности, изумруд упоминается даже в Священном Писании - его использовали для украшения одежды первосвященников, придавая ему праздничный и торжественный вид.

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