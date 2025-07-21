Почему 22 июля нельзя ругаться и много работать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 22 июля
- Что нельзя делать 22 июля
- Народные приметы и традиции
Во вторник, 22 июля, верующие празднуют день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 22 июля
Мария Магдалина была верной последовательницей Иисуса Христа. Происходила из города Магдала на западном побережье Гениссаретского озера. Согласно Евангелию от Луки (8:2) Христос изгнал из нее семь бесов, после чего она полностью посвятила себя служению ему. Она следовала за ним и апостолами, помогала им нравственно и материально. Также Мария Магдалина присутствовала на распятии Христа. Она первой увидела, как он воскрес, ведь Иисус поручил Марии рассказать об этом другим апостолам. Умерла в Эфесе, где и была похоронена.
Что нельзя делать 22 июля
Нельзя делать большие покупки - можете привлечь к себе неприятности.
Не следует злословить, ругаться - важно беречь мир и покой.
Запрещается тяжело работать - этот день лучше посвятить молитве.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- 22 июля дождь - будет большой урожай ягод и фруктов;
- солнечная и ясная погода - к сухой и теплой осени;
- утром 22 июля большая роса - ждите хорошего урожая огурцов и зерновых;
- ветер предвещает смену погоды в последующие дни.
В народе 22 июля называлось Магдалина Мироносица. Такое название связано с тем, что равноапостольная Мария Магдалина приносила Иисусу Христу миро ко гробу.
Именины 22 июля
Какие завтра именины: Михаил, Алексей, Магдалина, Мария.
Талисманом человека, рожденного 22 июля, является изумруд. Бесценный самоцвет, известный человечеству еще с глубокой древности. В частности, изумруд упоминается даже в Священном Писании - его использовали для украшения одежды первосвященников, придавая ему праздничный и торжественный вид.
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