"Из героя превратится в мишень": есть ли шанс, что Путин закончит войну против Украины

Хозяин Кремля видит себя "гением среди всех гениев" и верит, что побеждает на всех фронтах.

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Огрызко сказал, почему Путин не остановит войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, скриншот

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Почему Путин не может остановить войну

Какие проблемы ждут хозяина Кремля, если он закончит войну в Украине

Если война в Украине остановится, то российского диктатора Владимира Путина ждет множество проблем. В связи с этим глава Кремля будет "идти до конца". Такое мнение в интервью Главреду озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, пока идет война - Путин для многих остается "национальным героем".

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"Если же война заканчивается - все накопившиеся проблемы выплывут на поверхность. И герой мгновенно превратится в объект критики", - объяснил Огрызко.

"В случае остановки войны возникнет много проблем для Путина. Именно поэтому он и не хочет ее прекращать. Мне кажется, он будет идти до конца, потому что угрозы для его физического и политического существования в результате завершения войны возрастают в разы", - добавил он.

Руководитель Центра исследований России отметил, что никто не знает, что происходит в ближайшем окружении Путина.

"При этом вполне реально, что его же окружение может решить: "Такой босс нам больше не нужен, его надо заменить". Именно поэтому, думаю, он и будет держаться до последнего, разве что ему уже "на пальцах" объяснят, что страна катится в катастрофу. Но с другой стороны, я убежден: он видит себя гением среди всех гениев. Он верит, что побеждает на всех фронтах - и именно поэтому будет идти до конца. Увы", - резюмировал Огрызко.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду:

Когда закончится война в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и страна-оккупант Россия заключили мир к 8 августа. Вашингтон готов принять дополнительные меры для обеспечения мира. Об этом заявил постоянный представитель Штатов в ООН.

Также Трамп поставил России новый ультиматум: 10-12 дней на подписание мира с Украиной вместо 50-ти. Если за этот период мира не будет, покупателей российских энергоресурсов ждут санкции.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

Тем временем встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина пока что маловероятна. Причины озвучил политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

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