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Мирное соглашение к 8 августа: в США объявили о громких планах Трампа

Андрей Ганчук
31 июля 2025, 18:06обновлено 31 июля, 18:44
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Соединенные Штаты готовы обеспечить дополнительные меры для установления мира в Украине.
Мирное соглашение к 8 августа: в США объявили о громких планах Трампа
Трамп хотел бы, чтобы Украина и Россия подписали мир к 8 августа - постпред США в ООН / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и страна-оккупант Россия заключили мир к 8 августа. Вашингтон готов принять дополнительные меры для обеспечения мира. Об этом заявил постоянный представитель Штатов в ООН.

Как сообщает Reuters, в четверг, 31 июля, он сказал, что Трамп рассчитывает на подписание мира уже в ближайшее время.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединённые Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", - подчеркнул Джон Келли.

видео дня

Смотрите видео заявления Келли о планах Трампа в 8 августа:

Трамп ждет мирного соглашения Украины и РФ в ближайшее время
Трамп ждет мирного соглашения Украины и РФ в ближайшее время / Скриншот Главред

Ультиматум Трампа и реакция Украины и РФ – новости:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп поставил России новый ультиматум: 10-12 дней на подписание мира с Украиной вмести 50-ти. Если за этот период мира не будет, покупателей российских энергоресурсов ждут санкции.

Россия будет продолжать войну, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на новый ультиматум Трампа.

"Несмотря на заявления президента США, Россия продолжит СВО для защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта", - добавил Дмитрий Песков и подчеркнул, что у РФ уже "иммунитет к санкциям".

Украина предана мирному урегулированию войны, но мир возможен только через силу, сказал президент Владимир Зеленский в ответ на заявление Трампа.

"Четкая позиция и выраженная решимость со стороны президента США - как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны", - добавил Зеленский.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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