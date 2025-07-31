Мирное соглашение к 8 августа: в США объявили о громких планах Трампа

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и страна-оккупант Россия заключили мир к 8 августа. Вашингтон готов принять дополнительные меры для обеспечения мира. Об этом заявил постоянный представитель Штатов в ООН.
Как сообщает Reuters, в четверг, 31 июля, он сказал, что Трамп рассчитывает на подписание мира уже в ближайшее время.
"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединённые Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", - подчеркнул Джон Келли.видео дня
Смотрите видео заявления Келли о планах Трампа в 8 августа:
Ультиматум Трампа и реакция Украины и РФ – новости:
Как сообщал Главред, Дональд Трамп поставил России новый ультиматум: 10-12 дней на подписание мира с Украиной вмести 50-ти. Если за этот период мира не будет, покупателей российских энергоресурсов ждут санкции.
Россия будет продолжать войну, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на новый ультиматум Трампа.
"Несмотря на заявления президента США, Россия продолжит СВО для защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта", - добавил Дмитрий Песков и подчеркнул, что у РФ уже "иммунитет к санкциям".
Украина предана мирному урегулированию войны, но мир возможен только через силу, сказал президент Владимир Зеленский в ответ на заявление Трампа.
"Четкая позиция и выраженная решимость со стороны президента США - как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны", - добавил Зеленский.
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Об источнике: Reuters
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