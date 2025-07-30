"В ближайшее время": в Польше сделали заявление о приостановлении войны в Украине

Ключевые тезисы Туска:
- Война в Украине может быть приостановлена в ближайшее время
- Польша должна быть готова к защите в случае военного конфликта
В среду, 30 июля, премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена". Его заявление прозвучало во время выступления в Технологическом институте ВВС в Варшаве, цитирует TVP.
"Есть хороший шанс, есть много признаков того, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации", - заявил Туск.видео дня
При этом он также подчеркнул, что Польша должна быть готова к защите, независимо от ситуации на российско-украинском фронте.
"И мы не можем тратить ни одного часа или дня на эту гонку за современную армию", - добавил Туск.
В издании подчеркивают, что на протяжении последних лет Польша стремится усилить свои военные силы на фоне опасения агрессии со стороны РФ.
Стоит напомнить, что недавно на сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса ВСУ, военным летчиком-инструктором Романом Свитаном, в котором поднимались вопросы сроков завершения войны.
Военный эксперт высказал мнение, что война в Украине может закончиться примерно в 2028-2029 годах.
Он заверил, что любая военная кампания разделена на периоды. И эти периоды укладываются в определенные временные рамки, причем step by step.
"Сначала будет освобождение Крыма, и на это придется потратить минимум год. Затем год уйдет на освобождение сухопутного коридора, то есть это будет вторая летняя военная кампания у нас. Допустим, 2026 год будет годом освобождения Крыма (или сухопутного коридора), 2027-й - годом освобождения сухопутного коридора (или Крыма). А дальше мы будем заниматься Донбассом. Но к этому времени Россия должна начать разваливаться, чтобы быть неспособной поддерживать донецкую группировку. С Донбассом придется возиться полтора-два года", - рассказал Свитан.
Прогнозы относительно завершения войны в Украине - новости по теме
Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.
Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.
Как писал Главред, война в Украине, вероятнее всего, она продолжится после 2025 года, считает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Другие новости:
- Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат
- "Путин страдает от приступа дежавю": какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора РФ
- "Путин не заслуживает дополнительного времени": в США готовят жесткий удар по РФ
О персоне: Дональд Туск
Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред