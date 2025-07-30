"В ближайшее время": в Польше сделали заявление о приостановлении войны в Украине

Туск сказал, что вероятность приостановления войны в Украине в ближайшее время высока.

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Туск сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Ключевые тезисы Туска:

Война в Украине может быть приостановлена в ближайшее время

Польша должна быть готова к защите в случае военного конфликта

В среду, 30 июля, премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена". Его заявление прозвучало во время выступления в Технологическом институте ВВС в Варшаве, цитирует TVP.

"Есть хороший шанс, есть много признаков того, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации", - заявил Туск. видео дня

При этом он также подчеркнул, что Польша должна быть готова к защите, независимо от ситуации на российско-украинском фронте.

"И мы не можем тратить ни одного часа или дня на эту гонку за современную армию", - добавил Туск.

В издании подчеркивают, что на протяжении последних лет Польша стремится усилить свои военные силы на фоне опасения агрессии со стороны РФ.

Стоит напомнить, что недавно на сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса ВСУ, военным летчиком-инструктором Романом Свитаном, в котором поднимались вопросы сроков завершения войны.

Военный эксперт высказал мнение, что война в Украине может закончиться примерно в 2028-2029 годах.

Он заверил, что любая военная кампания разделена на периоды. И эти периоды укладываются в определенные временные рамки, причем step by step.

"Сначала будет освобождение Крыма, и на это придется потратить минимум год. Затем год уйдет на освобождение сухопутного коридора, то есть это будет вторая летняя военная кампания у нас. Допустим, 2026 год будет годом освобождения Крыма (или сухопутного коридора), 2027-й - годом освобождения сухопутного коридора (или Крыма). А дальше мы будем заниматься Донбассом. Но к этому времени Россия должна начать разваливаться, чтобы быть неспособной поддерживать донецкую группировку. С Донбассом придется возиться полтора-два года", - рассказал Свитан.

Прогнозы относительно завершения войны в Украине - новости по теме

Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

Как писал Главред, война в Украине, вероятнее всего, она продолжится после 2025 года, считает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

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О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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